Deze week … Houtzager ongenaakbaar in 5*-kampioenschap

Het was een ander NK springen dan welke voorgaande versie ook. Als een pop-up-winkel uit de grond gestampt, zorgden de kampioenschappen op Equestrian Centre De Peelbergen voor sportieve hoogtepunten waar lange tijd niemand op had durven hopen. Met deelname en sportieve strijd op 5*-niveau. En met een all-star-podium bij de senioren.

Suzan Bunnik: ‘Niet verwacht er zo doorheen te rollen’

Dressuuramazone Suzan Bunnik hoopte een leuk paard voor zichzelf te fokken, maar haar eerste eigen fokproduct Gianinni (Vivaldi x Gribaldi) werd veel meer dan dat. Zo werd de inmiddels negenjarige ruin haar eerste paard in de Subtop en onlangs tikten ze bijna de zeventig procent aan. Na drie wedstrijden in het ZZ-Zwaar staat de teller nu op negen winstpunten en komt de overstap naar de Lichte Tour in zicht.

Ingrid Klimke en dochter Greta nemen flink prijzenpakket mee

Eventingamazone Ingrid Klimke zette afgelopen weekend op Dutch Open Eventing in Kronenberg een onwaarschijnlijke prestatie neer die echter niet ongewoon is voor de familie. Zo domineerde ze de korte driesterrenwedstrijd, waarin ze eerste, tweede en vierde werd. Maar misschien nog mooier was de zege in de tweester van dochter Greta Busacker, die maandag haar achttiende verjaardag vierde. “Ze heeft zichzelf het mooiste verjaardagscadeau gegeven”, is de topamazone van mening.

Terug in de tijd: koning Edeling

Eén van de beste tuigpaarden die ooit op de Nederlandse concoursvelden liep, is zonder twijfel de koffievos Edeling. In handen van zijn eigenaar, Marinus Buynsters uit Breda, werd deze tuigpaardgrootheid maar liefst zeven keer achtereen kampioen van Nederland in het enkelspan.

