Deze week… Iedereen tevreden op KWPN Hengstenkeuring

De KWPN Stallion Show 2020 was vorige week in alle opzichten een groot succes. Foktechnisch en commercieel blies het stamboek zijn partijtje internationaal volop mee. En qua sfeer en kijkspel zette het KWPN zelfs de toon, moesten Belgische en Duitse bezoekers erkennen. Uiteindelijk verwezen de verschillende commissies 45 dressuurpaarden, 41 springhengsten en negen tuigpaarden door richting het verrichtingsonderzoek.

KSS Dressuur: 88% hengsten verkocht, bijna 50.000 gemiddeld

De nieuwe opzet van de KWPN Select Sale, onder leiding van Wim Versteeg, wierp zijn vruchten af in Den Bosch. Vorig jaar werd meer dan de helft van de hengsten teruggekocht in de Select Sale, dit jaar is volgens het KWPN 88 procent van de dressuurhengsten verkocht en werd er een gemiddelde behaald van bijna 50.000 euro. Veilingmeester Frederik De Backer was zeer tevreden naar afloop: “De nieuwe opzet is ontzettend geslaagd. De hele dag was het bijzonder druk bij de veterinair, mensen hebben zich goed kunnen laten informeren over de hengsten.”

Indiana-zoon Macho zet de boel op z’n kop

In de tuigpaardwereld kan in één maand tijd veel gebeuren. In Ermelo werd veulenkampioen Macho van het Fledderbosch (Indiana x Unieko) begin januari onder boegeroep naar huis gestuurd. Via een historische nieuwe voorkeuring dwong hij voor een nieuwe commissie wel een ticket af voor Den Bosch en aldaar was er het applaus en werd de zeer tuigtypische vosbles met vier witte benen kampioen. Zo heb je niets en zo heb je alles!

Twee miljoen euro verdeeld in Welly World

Met een knipoog naar pretpark Disney World wordt het paardendorp Wellington in Florida weleens gekscherend Welly World genoemd. Bij veel mensen raakt het realiteitsbesef namelijk nog weleens iets van slag als ze een tijdje in Welly World rondlopen. Veel dingen die in Wellington de normaalste zaak van de wereld lijken, blijken buiten het hippische mekka vaak buitenproportioneel en absoluut niet representatief voor een gemiddelde levensstijl.

Jeannette Haazen: ‘Ik voelde me net een puber’

Na een lange periode van afwezigheid in de wedstrijdring maakte Jeannette Haazen onlangs in Someren een succesvol rentree op het hoogste niveau. De 65-jarige dressuuramazone debuteerde met haar nieuwe troef D-Day (v. Vivaldi) in de Grand Prix. Ondanks wat fouten door de zenuwen, realiseerde ze een score van bijna 68%.

