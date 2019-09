Deze week… Iers volksfeest op Belgische bodem

“Voetbal is een eenvoudig spel: 22 mannen lopen achter een bal gedurende negentig minuten en op het eind winnen de Duitsers”, oreerde de Engelse voetbalcoryfee Gary Lineker ooit. Als het op het rondsturen van jonge springpaarden aankomt, kan men ‘Duitsers’ met gemak vervangen door ‘Ieren’. Na alweer een knap staaltje vakmanschap keerden ze met maar liefst vier medailles huiswaarts. De Nederlanders moesten genoegen nemen met volgprijzen.

Ze zijn jong en ze willen weleens wat. De Ierse afvaardiging in Lanaken imponeerde zoals het dat de laatste jaren wel vaker doet, namelijk door een karrenvracht aan medailles binnen te halen. Dat deden ze met jonge, getalenteerde ruiters die ze vervolgens koppelen aan Iers gefokte paarden. De branie waarmee de jeugdige ruiters in de barrages de winst naar zich toetrokken, was bewonderenswaardig. Verder lezen over het WK Jonge Springpaarden kan nu al online.

Lotte van den Herik: ‘Winner kan alles, voor mij is het nieuw’

Lotte van den Herik heeft met haar amper twintig jaar al behoorlijk wat bereikt in haar paardencarrière en heeft ook nog grote ambities voor de toekomst. Zo maakte de amazone niet alleen onlangs succesvol haar U25-debuut met Winner (v. San Remo) en in de Lichte Tour met Darlinde (v. Gribaldi), maar opende ze afgelopen zomer ook haar eigen trainings- en opfokstal VDH Stables in het Brabantse Schijf.

‘Tinka’s Boys lopen altijd door en piepen niet’

Zuidpool x Zeus x Orlof is niet bepaald een afstamming die je verwacht bij de hengsten in de top twintig van de HorseTelex Wereldranking voor springverervers. Toch komt de dertigjarige Tinka’s Boy, de voormalige topper van Markus Fuchs, sinds kort voor in de top van de ranking. “Ik denk dat Tinka’s Boy het statistisch ontzettend goed doet met zijn nafok”, zegt hengstenhouder Sebastien Neyrat, die Tinka’s Boy op stal heeft staan.

Antoon Epskamp: ‘Pluk de dag en geniet’

Gedragen door het publiek werden op de afgelopen Nationale Tuigpaardendag in Ermelo Antoon (75) en Corrie (72) Epskamp uit Hoevelaken uitgeroepen tot Fokkers van het Jaar 2019. Drie jaar eerder werden ze al Fokker van het Jaar van de Regio Oost, maar deze titel kwam voor Corrie en Antoon totaal onverwacht. “Ik had het er ’s avonds bij het invlechten nog over, wie er fokker van het jaar zou worden. Marit en Charlotte Stellaard, Romy Steijaert en Gerrit Westerink, die mij op stal helpen en stiekem al een show georganiseerd hadden, zeiden dat ze geen idee hadden. Ik was ongeschoren omdat ik geen scheerapparaat op mijn gezicht kon verdragen, na verschillende chemobehandelingen die ik moest ondergaan.”

