Deze week in de Paardenkrant: Harrie Smolders en Monaco blijven scoren

De Global Champions Tour-karavaan streek afgelopen weekend neer in het mondaine St. Tropez voor de vijfde manche van het seizoen. Het werd een strijd tussen de grootheden van de hedendaagse internationale springsport. Malin Baryard-Johnsson piloteerde na een zinderende barrage haar topper H&M Indiana (ex-Indiana C&C, v. Kashmir van Schuttershof) naar de zege. Op de tweede plaats eveneens een vertrouwde naam. Harrie Smolders en Monaco (v. Cassini II) voegden nog maar eens een topresultaat toe aan hun palmares, al mag er nu ook wel eens een zege uit de kast vallen.

Met het afgelopen half jaar al tweede plaatsen in de GP van Genève, de Wereldbekermanche van Londen, de GP van Den Bosch en de Wereldbekerfinale, had Smolders al wel wat zilverwerk in de kast staan. In St. Tropez kwam daar nog een prestigieuze tweede plaats bij. Al had Smolders wel graag eens de zege meegenomen naar Nederland. “Winnen zou natuurlijk helemaal top geweest zijn, maar dat is nu eenmaal de springsport. Bovendien is tweede nog steeds beter dan derde”, knipoogt Smolders. “Ik denk dat Monaco intussen een van de meest constante paarden in het circuit is.”

Veulens met één of geen oog: moeilijk te onderzoeken taboe

Onder fokkers van springpaarden lijkt het een publiek geheim: de combinatie van bepaalde bloedlijnen geeft kans op een veulen zonder of met slechts één oog. Er is echter nog geen onderzoek waaruit blijkt dat microftalmie – de officiële term voor deze aandoening, waarbij de oogbol in aanleg wel aanwezig is maar zich niet verder heeft ontwikkeld – bij paarden erfelijk is. Laat staan dat vaststaat hóe het vererft, en we dus weten hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Onderzoekers van de universiteiten in Gent en Leuven doen een dappere poging om meer te weten te komen en praten de Paardenkrant bij over de status van het in 2021 gestarte onderzoek.

Marianne Sloet: ‘Ik heb soms moeite met de hedendaagse mentaliteit’

‘Terugblik op veertig jaar paardengeneeskunde’ is de naam van de voordracht die Professor Dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan afgelopen donderdag zou geven op de Faculteit Diergeneeskunde. Dit ter gelegenheid van haar officiële afscheid van de Universiteitskliniek Paarden in Utrecht. Een coronabesmetting verstoorde dit plan – het afscheid is verplaatst naar eind augustus – maar in de Paardenkrant nemen we alvast een voorschot.

‘Houd paarden in de gaten bij bestrijding eikenprocessierups’

De eikenprocessierups heeft zich inmiddels in bijna heel Nederland gevestigd. De brandharen van deze rups veroorzaken bij mensen irritatie aan de huid, luchtwegen en slijmvliezen. Daarom wordt de rups in het voorjaar bestreden. De afgelopen jaren zijn vreemde ziekteverschijnselen en zelfs sterfte gezien bij paarden in de weilanden naast behandelde eikenbomen. Het is nog onduidelijk hoe dat precies komt, maar experts en gemeenten waarschuwen eigenaren hun paarden weg te houden bij aangetaste eikenbomen. Zeker wanneer de bomen bespoten worden en in de periode dat de rupsen brandharen hebben.

Hattrick en tien competitiepunten voor Mark de Groot

Het was afgelopen zaterdag weer ouderwets gezellig rondom het concoursterrein in Rouveen waar de organisatie na twee jaar stilte opnieuw een prachtig paardensportevenement op poten had gezet. De springruiters begonnen al vroeg in de ochtend met een klasse B en de tuigpaarden kwamen rond half twee voor het eerst in de fraai aangeklede baan. Mark de Groot kwam niet voor niets uit het verre Giessenburg. Hij won maar liefst drie van zes tuigpaardwedstrijden. Met de aangewezen hengst Nevaro (v. Idol) van Leo Wijkmans pakte hij tevens de eerste tien competitie punten bij regio Midden.

Het Spoor Terug met De Sjiem

Afgelopen zaterdag kreeg Jeroen Dubbeldam op concours in Kronenberg een telefoontje van stalmanager Tonnie Kreuwel. “Toen ik zag dat Tonnie belde – Tonnie belt namelijk nooit – wist ik meteen waar het over ging: De Sjiem.” De 33-jarige Olympisch kampioen en Aken-winnaar was lichamelijk op. “Het lijf was eerder op dan z’n geest.” En dat is ook tekenend voor het ijzersterke karakter van de schimmel, een karakter dat de mensen in zijn leven menigmaal tot wanhoop dreef, maar nog meer leerde. “Hij was de belangrijkste mentor in mijn leven”, zegt Dubbeldam.

