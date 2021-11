Deze week… Iris Boelhouwer: ‘Er moet sportinhoudelijk wat gebeuren’

De KNHS maakte maandag bekend aan het einde van dit jaar afscheid te nemen van springbondscoach Rob Ehrens en jeugd-springbondscoach Luc Steeghs. Vooral het afscheid van Rob Ehrens, die met zestien jaar in functie bijna een standbeeld is geworden, kwam aan als een klap voor de paardenwereld. De KNHS vindt het tijd voor een frisse wind, beide bondscoaches waren liever nog doorgegaan.

Voor Iris Boelhouwer, die nu iets meer dan een jaar in functie is als directeur topsport bij de KNHS, staat één ding als een paal boven water. “In Parijs op de Olympische Spelen moeten we er staan en daarvoor moet in alle disciplines veel gebeuren. En we moeten dus ook dingen veranderen.” Daar was de lastige beslissing om de samenwerking met Rob Ehrens te beëindigen onderdeel van. “Op persoonlijk vlak was ik het liefst nog 25 jaar doorgegaan met Rob, maar dit is een sportinhoudelijke beslissing.”

Rob Ehrens: ‘Ik had het graag anders gezien’

Rob Ehrens, die zelf afgelopen week bij zijn evaluatiegesprek pas hoorde dat de KNHS niet met hem door wil, is teleurgesteld over de beslissing van de KNHS. Ehrens liet deze zomer in diverse media al optekenen dat hij nog graag door wilde en hekelt het feit dat hij het pas zo laat hoorde. “Ik had het liever eerder geweten en was graag nog doorgegaan. Ik heb deze functie altijd met heel veel passie en plezier uitgevoerd, maar als de KNHS het tijd vindt voor een frisse wind, dan leg ik me daarbij neer.”

Eerste bezichtiging KWPN: bijna drie keer zoveel Gelderse hengsten

De eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring staat voor de deur. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het voor publiek dit jaar toch mogelijk om erbij te zijn, met coronacheck-app en legitimatie. Toeschouwers, ter plaatse en via de livestream, zien straks zo’n 190 spring-, 290 dressuur- en circa 20 Gelderse hengsten. Vooral dat laatste getal is opvallend: bijna een verdrievoudiging ten opzichte van vorig jaar.

Merkbare veranderingen in de endurancewereld

Het welzijn van de paarden staat al een aantal jaar ter discussie in de discipline endurance. In 2019 heeft de FEI alle regels onder de loep genomen en waar nodig aangepast. De KNHS ondersteunt deze nieuwe regels, die in de laatste twee jaar ingevoerd werden. Na de coronaperiode was het EK Senioren en WK Junioren in Ermelo één van de eerste grote internationale kampioenschappen die verreden werden. Hoe werken de nieuwe regels in de praktijk? Iris van der Horst, voorzitter van het KNHS Enduranceforum, en bondscoach Jarmila Lakeman nemen ons stap voor stap mee in de wedstrijd.

Totilas knalt WBFSH-ranking binnen op zevende plaats

De invloed van de hengsten van Paul Schockemöhle is dit jaar groot op de WBFSH-hengstenrankings. Op de dressuurranking staan de Schockemöhle-hengsten Sandro Hit, Sir Donnerhall en Totilas op één, vier en zeven. Op de springranking staat Schockemöhles oogappel Chacco-Blue voor het vijfde jaar op rij aan kop en op de eventingranking tekent Diarado voor de tweede plaats en staat Balou du Rouet op de achtste positie.

