Deze week… Iris Boelhouwer: ‘Een proef in Tolbert moet net zo worden beoordeeld als in Hagen’

De KNHS nam dit najaar afscheid van Rob Ehrens als springbondscoach omdat het volgens de bond en de topruiters tijd is voor een frisse wind. Direct rees daarbij de vraag hoe het dan zit bij de dressuur en de eventing waar nog minder successen werden behaald in de afgelopen jaren. Moet door die disciplines niet ook de bezem? De Paardenkrant vroeg dat Iris Boelhouwer en het antwoord is duidelijk: “Ja, er moet ook daar veel veranderen.” Maar wat er daar moet veranderen is meer dan ‘een frisse wind’, dat gaat in de dressuur zelfs veel verder.

Vanaf 1 september 2020 is Iris Boelhouwer technisch directeur van de KNHS. Ruim een jaar nu. En het is inmiddels ook duidelijk dat er een frisse wind waait in de Nederlandse topsport. Op z’n laatst op 15 november 2021 kende iedere Nederlandse paarden(sport)liefhebber de naam Iris Boelhouwer. Dat was de datum dat de KNHS bekend maakte de samenwerking met Rob Ehrens na negentien jaar te beëindigen. Over die beslissing van de KNHS is inmiddels alles wel gezegd en daarover sprak De Paardenkrant nu ook niet met Boelhouwer. Wel over wat de uit de mediawereld afkomstige zakenvrouw als ‘buitenstaander’ gezien heeft in het afgelopen jaar en hoe ze de toekomst ziet. We gaan diep in op de dressuursport en de eventing en blikken vooruit richting de WEG in Herning volgend jaar en de Olympische Spelen in Parijs (2024). Daar waar Boelhouwer absoluut wil gaan voor teammedailles.

KWPN eerste bezichtiging: Kwaliteit gaat voor kwantiteit bij dressuurcommissie

Met de nakeuring nog voor de boeg leverden tien dagen KWPN-voorselectie 169 hengsten op voor de tweede bezichtiging. Het betreft elf Gelderse hengsten en zowel bij de spring- als dressuurhengsten 79 aanwijzingen. Het streefgetal (mede gezien het aantal inzendingen) zal bij de dressuur hoger gelegen hebben, maar de commissie stelde kwaliteit boven kwantiteit.

Marten Luiten: ‘CHIO Aachen Campus is een mooie kans’

Het CHIO Aken omvat veel meer dan het bekende jaarlijkse concours alleen. Sinds vorig jaar werd de CHIO Aachen Campus in het leven geroepen, een veelomvattend project met de focus op educatie. Voor Nederland maken Marten Luiten (dressuur), Iris Michiels (springen) en Skye Morssinkhof (springen) deel uit van het Programme of Excellence, waarin ze onder andere trainingen krijgen van Olympisch kampioenen Isabell Werth en Jos Lansink. “Het is echt heel leuk en ook best intensief”, vertelt Marten Luiten.

Harrie Smolders: ‘Monaco hoort bij de beste paarden ter wereld’

In de Top Ten Final van het CHI in Genève stonden de twee beste paarden van het afgelopen jaar, Explosion W (v. Chacco-Blue) en King Edward (v. Edward 28), keurig bovenaan. In de Rolex GP leken beide paarden evenwel hun beste kruit verschoten te hebben. Martin Fuchs greep zijn kans en pakte voor de tweede editie op rij de zege voor zijn thuispubliek, ditmaal op de pas negenjarige KWPN’er Leone Jei (v. Baltic VDL). Harrie Smolders verdedigde de Nederlandse eer met verve en strandde met 0,23 seconde verschil op de tweede plaats. Net niet dus voor Smolders, al kon de ruiter uit Lage Mierde uiteindelijk wel leven met het resultaat en de som van 192.000 euro die hij op zijn bankrekening mocht bijschrijven. “Als sporter wil je natuurlijk altijd winnen, maar dat lukt niet altijd. Het niveau ligt ook zo dicht bij elkaar. In de GP was er opnieuw sport op het allerhoogste niveau. Het kwam echt aan op de details en in de laatste lijn moesten we het afleggen tegen de grote galop van Leone Jei.”

Bram Chardon geeft nieuwe betekenis aan begrip ‘snelheid’

“Poeh, dat tweede rondje…ik weet niet of ik dat nog een keer zo doe, het ging echt hard”, verzucht Bram Chardon na zijn overwinning in de Wereldbekerwedstrijd voor vierspannen in Genève. Met een bizarre snelheid verpulverde de 28-jarige menner de hele snelle tijd van opponent Boyd Exell. Geen slecht resultaat in Chardons eerste Wereldbekerwedstrijd van dit seizoen.

NSPS-juryvoorzitter enthousiast over nieuwe jaargang

Voor het tweede opeenvolgende jaar was het Nederlands Shetland Pony Stamboek genoodzaakt om haar traditionele hengstenkeuring in een ander jasje te steken. Dankzij een strakke regie en medewerking van de deelnemers kon de belangrijke hengstenkeuring toch doorgang vinden. Naast de online stream én het zeer duidelijke commentaar van juryvoorzitter Jaap van de Griend was ook het beleid duidelijk te volgen. Met zeven hengsten in de middenmaat, veertien hengsten in de grote maat, vijf in de kleine maat én vijf hengsten in de minimaat is het NSPS weer 31 hengsten rijker, dit onder voorbehoud van een positief DNA- en spermaonderzoek.

