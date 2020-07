Deze week… Iris Boelhouwer: ‘Het beste eruit halen’

De KNHS maakte recent bekend dat Iris Boelhouwer (51) vertrekkend KNHS Directeur Topsport Maarten van der Heijden opvolgt. Vanaf 1 september begint deze op en top paardenvrouw aan haar nieuwe functie, maar de komende weken is haar agenda al goed gevuld met gesprekken en ontmoetingen binnen haar nieuwe werkveld. Boelhouwer heeft als onder andere voormalig Co-CEO van EndemolShine Nederland een indrukwekkend CV opgebouwd, maar was nog niet eerder binnen de paardensport werkzaam.

De kritieken die hier en daar klinken over haar gebrek aan verbinding met de topsport zegt ze wel te begrijpen. “Ik ben een totaal onbekende naam voor veel paardensporters, topsporters en bondscoaches, een soort ‘dark horse’. Een topsportachtergrond in de paardenwereld heb ik niet, maar ik durf wel te beweren dat ik een topsportmentaliteit heb en dat ik dat ook heb uitgedragen in het werk dat ik voorheen deed.”

Veelbelovende NK-warming-up voor Leopold van Asten

De regerend Nederlands kampioen Leopold van Asten en zijn kampioenspaard VDL Groep Miss Untouchable zijn onmiskenbaar in vorm. Op het eerste internationale springevenement in Nederland sinds de coronauitbraak gaf het duo in de Grote Prijs van de Peelbergen het winnende optreden. “Of het een goede voorbode is voor het NK, durf ik niet te zeggen. Maar een mooie opsteker is het zeker”, reageert Van Asten op het mogelijk prolongeren van zijn titel over twee weken.

Zeldzaam hoge score voor tuigpaardmerrie Méxxima

Acht NMK-tickets werden op de tweede stamboekkeuring van KWPN tuigpaard regio Noord van afgelopen woensdag vergeven. Daarbij realiseerde Méxxima van Henk Lassche uit Rouveen de zeldzaam hoge score van 90 voor algemene indruk. Deze Méxxima (v. Cizandro) eindigde vorig jaar als laatste in de kopgroep van de tweejarigen op de Centrale Keuring in Norg en werd

niet aangewezen voor de Nationale Tuigpaardendag, dit alles tot verbazing van velen. Het kan verkeren, dit jaar oogstte de donkerbruine merrie 90 punten voor zowel exterieur en beweging en dus ook algemene indruk.

My Golden Girl GR springt met verstand

Een dag na de stalkeuring bij de VDL Stud in Bears spreekt inspecteur Henk Dirksen nog steeds heel enthousiast over de Arezzo-dochter My Golden Girl GR. Samen met Marcel Beukers gaf hij de merrie vorige week woensdag maar liefst 95 punten op de springonderdelen. Nog niet eerder in zijn loopbaan gaf Dirksen zulke hoge punten. “Een paard met heel veel atletisch vermogen, maar ook gewoon een heel slim paard. Ze kwam mooi het lijntje in, je zag haar taxeren en met verstand springen.”

Raf Kooremans: ‘Lat hoog leggen in het zoeken naar paarden’

Eventing- en tevens springruiter Raf Kooremans vergelijkt in de Kettingbrief de eventingsport met de springsport. “Wat ik bij de springpaarden heb geleerd, is dat het er uiteindelijk om draait dat een paard nul springt. De springwereld draait natuurlijk om heel goede paarden. Maar in de eventing is het ook gewoon heel belangrijk dat wij de lat hoog leggen in het zoeken naar paarden. Voor de paarden is het alleen maar een voordeel als ze goed springen.”

