Deze week… Is de paardensport klaar voor de volgende honderd jaar?

De KNHS, en daarmee ook de Nederlandse paardensport zoals we die kennen, viert dit jaar haar honderdjarig jubileum. In die honderd jaar heeft de sport zich enorm ontwikkeld; van militair instrument en hobby na het werk voor boerenzonen tot gespecialiseerde sport op hoog niveau. Maar wat staat ons de komende honderd jaar te wachten? Hoe kunnen we de uitdagingen het hoofd bieden en zorgen dat we nog heel lang kunnen blijven genieten van de paardensport? Paardenkrant is benieuwd naar jouw ideeën daarover en heeft een enquête opgesteld. En in de Paardenkrant van deze week alvast een aftrap waarbij twee doorgewinterde praktijkmensen ingaan op de situatie in de landelijke sport.

Hoewel de ogen vaak gericht zijn op de topsport, begint alles bij de breedtesport. Zonder voldoende aanwas van jonge ruiters, goede instructeurs en genoeg wedstrijden hebben we over vijftien jaar sowieso geen nieuwe Dinja of Harrie. En op dat vlak zijn er zeker een aantal hindernissen te overwinnen.

De hoge inflatie en energiecrisis eisen ook in de paardensport hun tol. Volgens Arjen Kraaijenzank, al jaren actief als privé-, verenigings- en manege-instructeur, zorgen de toenemende kosten ervoor dat minder kinderen beginnen met rijden en dat de overstap naar een eigen pony of paard minder vaak gemaakt wordt. “De benzine is duurder, de boodschappen ook en de gasrekening is hoger. Dat merken ouders van schoolgaande kinderen in hun portemonnee. Maar ook het voer en de stalling zijn duurder geworden en dat wordt doorberekend. Als je daar de kosten voor een startkaart, lessen en bijvoorbeeld een zadel bij optelt, is het logisch dat de sport voor veel mensen te duur wordt.”

Terwijl Jan Tops in Valkenswaard vorig jaar nog investeerde in een graspiste, wil de gemiddelde dressuur- en springruiter in de breedtesport niet meer starten op gras. Zowel voor het springen als voor de dressuur is tegenwoordig een kwalitatief hoogstaande zandbodem vereist om de startlijst vol te krijgen. Maar niet iedere vereniging heeft de financiële middelen om zo’n bodem te realiseren. LR en PC Gorssel-Zutphen, een grotere vereniging die dit jaar haar 95-jarige bestaan viert, gaat de uitdaging aan om het geld bij elkaar te krijgen. Conny Renskers-Verink, sinds 2021 weer voorzitter van de club nadat ze dat twintig jaar geleden ook al was, vertelt waarom dat nodig is. “We hebben een super grasmat en er zijn ook vooraanstaande ruiters die tegen ons zeggen: ‘We rijden veel liever op zo’n goede grasbodem dan op een slechte zandbodem.’ Maar het gros denkt er anders over, en als je als vereniging je inkomsten moet halen uit het organiseren van wedstrijden, dan moet je mee.”

Lees het hele artikel in de Paardenkrant van deze week, die nu in onze webshop te bestellen is.

Vul de enquête in.

Jury bedient Holsteinse fans op hun wenken

Het Holsteiner Verband voegde afgelopen zaterdag 23 hengsten aan de fokkerij toe. Daaronder vijf premiehengsten en een kampioen die ook wel via de applausmeter aan de titel geholpen had kunnen worden. De Holstenhalle in Neumünster, matig gevuld nu de hengstenkeuring naar een latere datum is verschoven, leek wel uit zijn voegen te barsten elke keer dat Diamantado (Diamant de Semilly x Cayado) zijn glimmende hengstenvel liet zien.

Lees de verslaggeving van de hengstenkeuring van Holstein in de Paardenkrant van deze week.

Dagtitel NWPCS HK voor A-hengst Selehems Olsen

Waar andere ponystamboeken veelal alternatieve locaties opzoeken, hield het NWPCS haar centrale hengstenkeuring afgelopen weekend traditioneel op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Onder grote publieke belangstelling haalde de vierjarige Selehems Olsen (v. Maestir Odyssey) het algemeen dagkampioenschap binnen. Hij kreeg de meeste concurrentie van de Welsh Partbredhengst Hendi’s Arrow (v. Bijsterhof’s Diamond Dancer), die de reservetitel pakte.

De verslaggeving van de Welsh hengstenkeuring is deze week in de Paardenkrant te lezen.

Loewie Joppen: ‘Springsport is mijn lust en mijn leven’

Met Havel van de Wolfsakker was routinier Loewie Joppen een van de verrassingen van Jumping Amsterdam 2023. Na een vloeiende foutloze ronde en dito barragerit belandde het duo in hun allereerste Grote Prijs op dit niveau op de vierde plaats. Deze week kwam het telefoontje van de bondscoach: tijdens The Dutch Masters mogen ze zich opnieuw bewijzen. “Daar ben ik zeer blij mee.”

Lees het interview met Loewie Joppen in de Paardenkrant van deze week.

Marlies van Baalen: ‘Habibi past me beter dan verwacht’

Met haar twee eigen fokproducten Habibi DVB en Jacky Kennedy DVB ging Marlies van Baalen afgelopen weekend op pad naar CDI Le Mans, waar beide paarden veel ervaring opdeden. Met Habibi DVB werd ze tweede in de Grand Prix en de Kür en met Jacky Kennedy werd ze tweede in de Prix St. Georges en Intermédiaire I en derde in de Kür. “Dankzij dit concours weet ik weer waar de focuspunten liggen voor de komende tijd”, vertelt de amazone.

Het interview met Marlies van Baalen is deze week in de Paardenkrant te lezen.

Jelke en Linda Heida: een kleine fokkerij met grootse resultaten

In 2020 fokten Jelke en Linda Heida uit het Friese Oldeholtpade drie hengstveulens: twee dressuurgefokt en eentje springgefokt, die werd geboren bij Herman Verhagen. Die drie hengstveulens haalden alle drie de tweede bezichtiging en in Den Bosch kreeg Perle (v. Kjento) een premie bij de dressuurhengsten en werd springhengst Pasquino van de Hagenhorst (v. Hardrock Z) aangewezen. Dat superresultaat is eigenlijk tekenend voor de Heida-fokkerij: met slechts enkele merries in de fokkerij zijn er al enorme resultaten geboekt.

Lees het verhaal van Jelke en Linda Heida in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »