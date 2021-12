Deze week… Is paardenwereld voorbereid op zwaarste deel coronacrisis?

“Dit is misschien wel het zwaarste moment van de crisis”, zei demissionair minister-president Mark Rutte in de met spoed ingelaste persconferentie op zaterdagavond. En die woorden koos hij niet voor niets. Zijn adviseurs (het OMT) zullen hem ook verteld hebben dat de omikronvariant de boel ernstig in de war kan brengen. Per afgelopen zondag geldt daarom weer een harde lockdown in Nederland. En die nieuwe lockdown betekent ook weer een wedstrijdstop voor amateurs. Het begrip professionele sporters is in deze lockdown voor een iets ruime uitleg vatbaar.

Weer een lockdown. “Ik hoor heel Nederland zuchten”, zei demissionair minister-president Mark Rutte afgelopen zaterdag in de persconferentie. En ook door de paardenwereld ging die vermoeide zucht. Al is er wel een lichtpuntje voor de ruiters en amazones die de kost verdienen met (concoursen) rijden. Het grootste verschil met de voorgaande ‘harde lockdowns’ zit ‘m in wat als wedstrijden voor professionele sporters wordt aangemerkt. Die term was in de eerdere lockdowns in de paardenwereld maar voor een zeer beperkte uitleg vatbaar: kaderleden. En daarmee dus slechts een handvol ruiters. Nu hebben NOC*NSF en de KNHS (die ook een belangrijke rol speelde in deze kwestie) het voor elkaar gekregen om tot een ruimere definitie te komen.

Katherine Bateson: ‘Bij Haute Couture dacht ik direct: dit is ze!’

De Brits geboren Amerikaanse dressuuramazone Katherine Bateson-Chandler (46) kocht enkele weken geleden Haute Couture aan, de merrie waarmee Dinja van Liere vele successen boekte. De leerlinge van Carl Hester begon haar carrière als groom voor Robert Dover, maar groeide door naar een leven als amazone en coach. “Toch zou ik elke dag van de week zo weer groom willen worden, zoveel hield ik van dat werk”, zegt Bateson, die ook de inmiddels overleden Nartan van Jeannette Haazen reed, en daarnaast onder andere de in Nederland aangekochte KWPN’ers Alcazar en Grand Charmeur onder het zadel heeft.

Alberto Michan: ‘Achteraf gezien niet klaar voor Tokio’

Dat paarden je nederig en met beide benen op de grond houden, weet iedereen die ook maar iets met de edele viervoeters te maken heeft. Alberto Michan ondervond dat afgelopen seizoen ook weer aan den lijve. In 2012 werd de voor Israël uitkomende springruiter individueel vijf de op de Olympische Spelen van Londen. In Tokio hoopte hij opnieuw een optreden van wereldformaat te leveren, maar dat ging niet zoals gepland.

Manon Hees over WB-wedstrijd Riyad: ‘Het was best heel hoog’

‘Wat goed is komt snel’, luidt het spreekwoord. Dat ondervindt springamazone Manon Hees ook met haar topmerrie Echo van het Gerendal Z. Eind oktober debuteerde de combinatie nog in een driesterrenwedstrijd in België. Vorige week wonnen ze de Wereldbekerwedstrijd in Riyad op viersterren niveau, een week later gevolgd door de zesde plaats in de vijfsterren Wereldbeker.

Hoe kunnen toppaarden behouden worden voor Nederland?

Nederland is niet rijk genoeg, concludeert Floris Deckers, directievoorzitter van SFN II. “Dit onderwerp is al heel oud en heel taai”, voegt zijn voorganger Henk Rottinghuis toe. Is er dan echt niks te verzinnen om te voorkomen dat de talentvolle paarden één voor één Nederland verlaten voordat ze hun talent kunnen verzilveren in dienst van TeamNL?

Meer dressuurhengsten op voorselectie, minder naar HK KWPN

De KWPN-hengstenkeuringscommissie dressuur voegde vorige week woensdag op de nakeuring nog vijf hengsten toe aan de reeds bestaande collectie van 79 hengsten. Daarmee zijn er totaal 84 dressuurhengsten geselecteerd voor de KWPN Hengstenkeuring 2022. Minder dan de springcollectie (87 hengsten), ondanks dat er veel meer dressuurhengsten werden aangeboden. Het totaal voor de hengstenkeuring 2022 is uitgekomen op 182 hengsten.

