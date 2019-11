Deze week … Je Suis Equus Tame denkt mee naar zege

“Het is een super sportpaard, heel intelligent. Hij denk echt mee”, vertelt Steven Veldhuis over de hengst Je Suis Equus Tame van Jan Greve. Met de zoon van Qlassic Bois Margot won Veldhuis afgelopen maandagavond in Vragender de spannende M-klasse van de Blom Hengstencompetitie. Met maar liefst zestien barrageklanten, en daaronder niet de minste, moest de speedknop aan.

Verder lezen over de Blom Hengstencompetitie en Je Suis Equus Tame kan al online.

Hello Senator visitekaartje fokkerij Henstra en Henstra

Voor KWPN-inspecteur Bart Henstra lijken mooie tijden aan te breken. De door Henstra en Henstra uit Drogeham gefokte Hello Senator (v. Carambole) klopt steeds harder aan het internationale venster. Hij sprong met topruiter Scott Brash al naar de Grand Prix-winst in Saint Tropez en de derde plek in de Wereldbekerkwalificatie van Stuttgart.

KWPN overweegt zadelmak maken als service voor leden

Wim Versteeg, senior inspecteur bij het KWPN, heeft recentelijk een nieuwe taak binnen het stamboek gekregen. Hij gaat zich bezighouden met afzetbevordering en sales van met name jonge paarden. Met die benoeming en de bijbehorende focus hoopt het KWPN tegemoet te komen aan de nadrukkelijke wens van de fokkers om een grotere rol te spelen bij de afzet van jonge paarden. “Ik ben vanaf het begin nauw betrokken bij de online veulenveilingen, dat doe ik met veel plezier en daarom lijkt dit me een geweldig leuke uitdaging”, reageert Versteeg.

Paardenwereld toont beste kant met Benefiet Mastersspringen

De paardenwereld liet zich afgelopen zondag op het drukbezochte Benefiet Mastersspringen in Wapserveen van haar allerbeste kant zien. Geen afgunst of gemekker, maar compassie, vrijwillige inzet van velen en mooie sport om de door het rhinovirus getroffen Manege Lelystad een hart onder de riem te steken én een flinke som geld in het laatje te brengen.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op http://paardenkrant.nl/krant Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer vanaf woensdag digitaal in de webshop »