Deze week… Jeugdige dressuurpaarden op Tokio-koers

Met zijn twee Totilassen was Edward Gal dit weekend, zoals verwacht, niet te kloppen op het NK Dressuur. Dit weekend trok de negenjarige Glock’s Total US aan het langste eind: de hengst won met ruim 81% de Grand Prix en met 85,62% de Kür. Gelijktijdig met het NK vonden dit weekend ook de Duitse kampioenschappen plaats, een klein vergelijk om te zien waar we staan richting ‘Tokio’. Wedstrijden in andere omstandigheden en met andere juryleden zijn lastig te vergelijken, maar toch lijkt Duitsland een groot gat te slaan met ‘de rest’.

Met in de Kür 85,62% voor Edward Gal, 81,61% voor Hans Peter Minderhoud en Glock’s Dream Boy N.O.P. en 81,02% voor Dinja van Liere met Hermès werden prachtige scores neergezet. In Duitsland werden bijna gelijke scores neergezet in de top drie. Maar dan wel in de top drie van de Grand Prix, waarin de scores doorgaans lager liggen dan in de Kür. Die Kür werd in Balve gewonnen door Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB. Score: ruim 93%. Dat betekent – op papier – dat er werk aan de winkel is om dit gat te dichten, maar of dat voor Tokio nog lukt is de vraag. Aan de andere kant kan bondscoach Alex van Silfhout weinig anders dan tevreden zijn over wat hij dit weekend heeft gezien.

Lees alles over het NK Dressuur én de Duitse dressuurkampioenschappen in de Paardenkrant van deze week, die nu te bestellen is.

Dinja van Liere probeert nog niet te veel met Tokio bezig te zijn

Wie met Dinja van Liere over de Olympische Spelen wil praten komt nog niet zo ver. Ze wil nog niet te veel op de zaken vooruit lopen. Maar je hoort ook in alles: deze dertigjarige leeft voor de sport en staat er precies op het juiste moment. “Het zou wel fantastisch zijn als het lukt.” Na de eerste observatiewedstrijd, het NK Dressuur waar ze brons won met de slechts negenjarige Hermès van Joop van Uytert, lijkt Van Liere de beste papieren te hebben.

Het einde van de gratis livestream

De concurrentie tussen de verschillende mediabedrijven (en hun ondersteunende, organiserende instanties) lijkt nu echt begonnen. Een strijd tussen de verschillende ‘klassieke’ streamingdiensten kennen we al, denk aan Netflix, Amazon Prime, Disney+ en vele anderen, maar ook in de paardensport heeft dit fenomeen recent zijn intrede gedaan met onder meer het nieuwe betaalde livestreamkanaal om de Global Champions Tour en Global Champions League te volgen. Het einde van de gratis livestream lijkt in zicht, ook al moet de gemiddelde paardensportliefhebber nog even wennen aan dit idee.

Het spoor terug… Forever SFN

Of Forever SFN alles zal brengen waar SFN II op hoopt, weten we nog niet. Wel kunnen we uit de resultaten van de afgelopen weken opmaken dat de klik tussen de elfjarige ruin en Jeroen Dubbeldam gevonden is. En dat maakt de combinatie een belofte voor de toekomst. Daarom in deze editie van ‘Het spoor terug’: Forever SFN (Azteca VDL x Nonstop). “Met zijn instelling zal hij mensen nog verbazen”, voorspelt mede-eigenaresse Mirjam Bierings.

Hannover wil de kunst van fokken voor de Grand Prix afkijken in Nederland

In Der Hannoveraner stond vorige maand een groot artikel over het KWPN-dressuurpaard en dat geeft interessante inzichten over hoe er bij onze Oosterburen over het Hollandse dressuurpaard wordt gedacht. Met toestemming van Der Hannoveraner heeft De Paardenkrant dit artikel vertaald. In het artikel komt onder andere aan bod wat de Nederlandse invloed objectief brengt door de fokwaarden onder de loep te nemen (fundament en galop plus, stap min) én komt een heel stel Duitse experts aan het woord over de Nederlandse fokkerij. De conclusie: fokken voor de Grand Prix wil Hannover in Nederland afkijken, maar fokkers zijn nog wat sceptisch.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »