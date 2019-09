Deze week… ‘Johan Hamminga biedt het totaalplaatje’

Johan Hamminga maakt per november deel uit van de KWPN-hengstenkeuringscommissie dressuur. Hij is de opvolger van Reijer van Woudenbergh. Waarom was Hamminga de aangewezen man? De Paardenkrant vroeg het aan AB-lid en fokkerijraadsvoorzitter Minne Hovenga.

Op de KWPN-hengstenkeuringscommissie dressuur is al menigmaal kritiek geweest, waarbij het met name ging om de communicatieve vaardigheden van de huidige commissie bestaande uit voorzitter Bert Rutten, Marian Dorresteijn en Reijer van Woudenbergh. Minne Hovenga vertelt dat de communicatieve vaardigheden van Johan Hamminga zeker hebben meegespeeld om hem erbij te halen. “Johan Hamminga heeft het totaalplaatje dat volgens de fokkerijraad meerwaarde gaat bieden in deze commissie”, vertelt Hovenga. Verder lezen over de benoeming van Hamminga kan nu al online.

KVTH raakt erkenning mogelijk kwijt

Een laatste poging van de Sectorraad Paarden (SRP) om in een gesprek het tij te keren, bleek kansloos. Het KVTH is geenszins bereid het beleid aan te passen waardoor het ook met een medisch attest onmogelijk zou zijn met paarden gecoupeerd na 2016 op een keurig te verschijnen. De Sectorraad Paarden heeft het ministerie verzocht om de mogelijkheden te bekijken of de erkenning als stamboek van de KVTH kan worden ingetrokken.

Apache: ‘Eentje die je maar één keer hoeft te zien’

Er zijn mensen die een ruimte vullen als ze die betreden en paarden van die soort zijn er ook. Apache was zo’n paard. Eentje die je maar één keer hoeft te zien om hem te onthouden. Maar Apache staat voor meer. Onder andere voor de samenwerking tussen Ad en Annemiek Valk en

Emmelie Scholtens en Jeroen Witte. “Ik houd er helemaal niet van als mensen paarden vermenselijken, maar Apache voelde echt als familie”, zegt Emmelie over de hengst waarmee ze groeide tot teamamazone.

Familie op het podium: Evi en Arthur van Rooij

Voorlopig is Arthur van Rooij met zijn talloze kampioenschapmedailles nog ‘in the lead’ en het brons op de Hippiade met zijn nieuwe troef Index (v. Johnson) belooft nog meer. Maar dochter Evi komt dicht in de buurt. De vijftienjarige amazone beleefde met haar pony King Stayerhof’s Jango (v. Kosmo van Orchid’s) een topseizoen. Zo wonnen ze bij hun EKdebuut teamzilver, goud op de Hippiade en als kers op de taart ging ook de KNHS-Felix Hippisch Cup mee naar huis. Tijd voor een nadere kennismaking met de succesvolle vader en dochter.

