Deze week… Jonge Jeppe 537 wakkert KFPS-vuurtje weer aan

Aan de Nederlandse zangeres en groot Friezenliefhebster Samantha Steenwijk de eer de nieuwe hengstenkeuringskampioen Jeppe 537 (Alwin 469 x Pier 448) en de algemeen reservekampioen Martinus 539 (Tiede 501 x Sipke 450) het Wilhelmus toe te zingen. Het 10.000-koppige publiek in het WTC Expo te Leeuwarden ging er afgelopen zaterdag op de KFPS Hengstenkeuring bij staan en genoot vol overtuiging van de nieuwe blikvangers van het KFPS.

De twee kersverse kampioenen kwamen dit jaar uit de allerjongste lichting goedgekeurde dekhengsten en daarmee lijkt het KFPS-jurykorps de jeugd nu voorop te willen stellen. Jeppe 537, in eigendom van Stoeterij Bommelsteijn uit Joure, is een statige jonge hengst die een bijzondere indruk maakte met zijn stabiele draf. Hij liep heel beheerst zijn rondes en zorgde voor dat ene belangrijke puzzelstukje voor de jury: kippenvel!

“Deze hengst heeft ons vuurtje echt aangewakkerd. Hij loopt zo prachtig van nature. Hij gaat mooi op het achterbeen zitten, heeft heel veel souplesse en hij is gruwelijk mooi om te zien. Je voelt je gewoon nederig naast zo’n kanjer. Hij heeft echt een koninklijk voorkomen en een heel fijn karakter”, zo klonken de lovende woorden van juryvoorzitter Sabien Zwaga.

Thunder van de Zuuthoeve: Ondergewaardeerde supervererver stoot door naar topranking

Thunder van de Zuuthoeve (v. Argentinus) overleed op 2 januari 2015 op negentienjarige leeftijd. Nu, bijna tien jaar na zijn dood, is hij doorgestoten naar de top van de HorseTelex Ranking en staat tweede achter Chacco-Blue. Dat hij nu pas naar de top doorstoot is ook niet zo gek, Thunder werd op latere leeftijd pas populair en dekte in zijn laatste jaren de meeste merries.

‘Thunderke’ was de lievelingshengst van de in 2010 overleden René Vets. “Mijn vader hield echt van Thunder, dat was zijn favoriete hengst, zijn teddybeer”, vertelt Conny Vets. “Ik had gewenst dat hij dit nog mee mocht maken, dat de nafok van zijn Thunderke het zo goed doet dat hij helemaal aan kop van de rankings staat. Maar ook zonder die bevestiging wist mijn vader dat eigenlijk, hij was vanaf het begin compleet overtuigd van Thunder. Net zoals van Tangelo overigens.” Want dat is het bijzondere aan De Zuuthoeve: in één en hetzelfde jaar fokte René Vets twee tophengsten.

Spetterende jaargang doet BWP-fokkers watertanden

Heel wat fokkerijliefhebbers hadden de Belgische kou overwonnen om de tweede fase van de BWP hengstenkeuring bij te wonen in het Azelhof. De afwezigen kregen ongelijk, want de jaargang 2021 lijkt veelbelovend. Maar liefst 48 driejarige springhengsten en vijf dressuurhengsten mogen zich nu onder het zadel bewijzen op de derde fase. Het Belgische fokkerspubliek keek en zag dat het goed was.

“Het algemeen beeld was positief, dat is ook een van de redenen dat we uiteindelijk toch vrij ruim hebben aangewezen voor de derde fase. Ik denk dat het een van de betere jaargangen van de voorbije jaren was. Zoals steeds blijft het een opgave om complete hengsten te vinden. Dan bedoel ik hengsten die uitblinken bij het springen, maar ook qua exterieur, fundament, beweging en uitstraling. Dat neemt evenwel niet weg dat we veel kwaliteit hebben gezien in deze jaargang. Ook het fundament was in het algemeen goed te noemen en was zeker beter dan de voorbije jaren. Daarnaast zagen we opnieuw hengsten met voldoende maat en formaat, iets dat de voorbije jaren toch net iets minder was. We zijn dus tevreden. Het is nu uiteraard afwachten hoe de hengsten zich zullen tonen onder het zadel. De derde fase is geen loutere formaliteit richting goedkeuring”, lichtte voorzitter Stefaan De Smet toe.

‘De NRPS-fokkers kunnen hier alle kanten mee op’

Bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren rondden afgelopen week 28 NRPS-hengsten hun verrichtingsonderzoek 2023 af. In totaal schreef men naast veertien dressuurhengsten, negen springgefokte hengsten en ook nog eens vijf ponyhengsten in.

Commissielid en dressuurspecialist Joyce Lenaerts was terecht heel enthousiast en tevreden. “Het is een heel sterke groep interessant gefokte hengsten met potentie voor het hogere werk. Allemaal hebben ze een heel goede instelling, veel werkwilligheid en aanleg. De groep is in de breedte goed, qua bloedspreiding kunnen de fokkers er alle kanten mee op. Daarbij zijn ze netjes opgeleid en werden ze op een fijne, sympathieke manier voorgesteld. Als commissie en als stamboek kunnen wij zeer tevreden zijn!”

