Deze week… Jos Lansink: ‘Ik heb er wel even over nagedacht’

Jos Lansink is de opvolger van Rob Ehrens als bondscoach van de Nederlandse springruiters. De zevenvoudig Olympiër (vier keer voor Nederland en drie keer voor België) heeft zin in zijn nieuwe functie en is nuchter over de uitdagingen die voor hem liggen. “Het allerbelangrijkste vond ik hoe de ruiters over mijn eventuele aanstelling dachten.”

Over het vertrek van Rob Ehrens is al veel gezegd en geschreven. Iris Boelhouwer, technisch directeur bij de KNHS, noemde als één van de redenen voor het wijzigen van de koers, dat het NOC*NSF eist dat er in Parijs medailles gewonnen worden. Lansink: “Mijn eerste doel is natuurlijk dat we ons kwalificeren voor Parijs. En tja, ze kunnen natuurlijk altijd medailles eisen, maar in onze sport ben je afhankelijk van meerdere factoren. Je hebt een heel goed paard nodig, mens en dier moeten allebei in orde zijn en goed samenwerken. Alles moet op het juiste moment samenvallen. Eén zwakke schakel of een foutje en dan is het voorbij. Ik zou trouwens direct tekenen voor de resultaten die Rob heeft behaald in zijn periode als bondscoach.”

KWPN VO: Commissie denkt fijne groep hengsten over te kunnen houden

Veertien dressuurhengsten namen vorige week dinsdag bij de aanlevering van het KWPN-najaarsonderzoek een stal in op het KWPN Centrum. Afgelopen maandag volgde de eerste beoordeling en daarbij werd één hengst doorverwezen, waardoor er dus nog dertien in de race zijn. Juryvoorzitter Bert Rutten is er zeker van dat er een fijne groep hengsten na de 21 dagen durende test over kan blijven, al verwacht men wel dat er nog een paar zullen stranden en worden doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek.

Noa van Rijbroek: ‘Hoogste niveau met eigen fokproducten’

Dressuuramazone Noa van Rijbroek maakte vorige maand haar debuut in de Prix St. Georges met VRBgroup’s Caron (v. Florencio I). Op de Subtopwedstrijd in Berkel-Enschot leverde haar dat ruim 66% op en een top drie klassering. Enkele weken later schreef ze in Den Dungen met ruim 71% de Intermédiaire I op haar naam en het volgende doel heeft Van Rijbroek al voor ogen: de U25.

Muis Schreuder: ‘Ontwikkeling van paarden en mijzelf is het doel’

Hoewel Muis Schreuder geen heel fanatieke wedstrijdamazone – die wekelijks ergens op een startlijst staat – is, heeft ze momenteel wel twee succesvolle Subtoppaarden op stal. Met één van de twee, de UB40-dochter Indian Rose, maakte Schreuder onlangs een geslaagd debuut in de Prix St. Georges met bijna 67%. “Wedstrijden zie ik eigenlijk altijd als een onderdeel van de training en starten is dan ook geen doel op zich”, vertelt Schreuder. “Maar het is natuurlijk wel een moment waarop je kunt zien hoe het ervoor staat en daarover ben ik tevreden.”

Marijke Akkerman: nieuwe ‘verbinder’ van het KFPS

Na achttien jaar scheidden afgelopen zomer de wegen van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek en stamboekdirecteur Ids Hellinga. Marijke Akkerman, tot dan toe bij het KFPS voornamelijk belast met PR- en Communicatiezaken, werd na intern overleg in eerste instantie waarnemend directeur van het inmiddels alweer 143 jaar oude Friese paarden stamboek. In de daaropvolgende vacatureomschrijving in de zoektocht naar een nieuwe Algemeen directeur vroeg het KFPS om een verbinder, een coachend leider die in staat is onder andere medewerkers en functionarissen in hun kracht te zetten. Een functieomschrijving waar Akkerman zich heel sterk in kon vinden. Zodoende benoemde het KFPS-bestuur haar tot algemeen directeur.

