Deze week … Julia Krajewski neemt zoete sportieve wraak

Zelden was de sportieve wraak zo zoet. Niet de gedoodverfde favoriet Michael Jung, die toppaard Chipmunk ‘afpakte’ van zijn Duitse teamgenoot Julia Krajewski, maar diezelfde Julia Krajewski won goud in een thrillerachtige ontknoping van het individuele eventingkampioenschap op de Olympische Spelen.

In het landenkampioenschap trok favoriet Groot-Brittannië afgelopen maandag wel aan het langste eind. De nummer één van de wereld, Oliver Townend, moest zijn leidende positie na de cross country én een individuele medaille opgeven door fouten in het springparcours.

Jur Vrieling kijkt al vooruit naar de OS in Parijs

Geen Olympische Spelen dit jaar voor Jur Vrieling. De ruiter uit Holwierde was er bij zowel in Londen als Hongkong. Het is dan ook met wat pijn in zijn hart dat hij toekijkt hoe de Nederlanders het er komende week van afbrengen in Tokio. Zelf werkt hij toe naar de GCT/GCL-manches in Londen en Hamburg. Daar probeert hij de goede vorm door te zetten die hij toonde in het Duitse Herzlake. Met een rits jonge talenten reed hij er naar twee zeges. Het biedt hoop voor de toekomst.

Olympische trilogie voor Houtzager en Sterrehof

Marc Houtzager schrijft in Tokio een gedenkwaardige trilogie. Voor de derde keer is hij erbij, op het belangrijkste podium van de sport. Maar er zijn nog twee mensen die deze prestatie evenaren: Ellen en Ivo Campagne van Stoeterij Sterrehof, de sponsors en eigenaren van Houtzagers paarden. In Hongkong en Londen konden ze het feest als eigenaren van een Olympisch paard meemaken, maar corona houdt hen ditmaal thuis.

Myrna van Wijk: ‘Zo kan ik er wel tien rijden’

Haar eerste droom was de klasse Z en haar tweede de slipjas. Die dromen kwamen ruimschoots uit en het volgende doel van dressuuramazone Myrna van Wijk werd de Grand Prix. Dat liet even op zich wachten en haar zenuwen werkten ook niet mee. Jarenlang werd de ambitieuze amazone bij het binnenrijden van de ring onzeker, maar die tijd is nu voorbij. Van Wijk zit helemaal in de flow en debuteerde onlangs met Soerikov (v. Sanzio) in de koningsklasse en ook met haar Lichte Tour-paard Exelent K (v. Westpoint) zitten de scores flink in de lift.

‘Afgeserveerde’ stamboekmerrie Lenouk algemeen kampioen Oost

Op de CK van de KWPN-regio tuigpaard Oost, kregen afgelopen zaterdag één veulen, twee tweejarigen, vier driejarigen en twee keurmerries een uitnodiging voor de Nationale Tuigpaardendag. Wie dacht de buit al binnen te hebben stond letterlijk en figuurlijk in de regen met een druppel aan de neus, daar een afgeserveerde stamboekmerrie – een nichtje van de hengst Waldemar en het concourspaard Vitz Randall – eerst ster werd, vervolgens keur én daarna het algemeen kampioenschap pakte. Het gaat om Lenouk (Atleet x Unieko), gefokt door combinatie Berry Zwierenberg en Aris van Manen.

