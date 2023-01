Deze week… Jumping Amsterdam trotseert lockdown met top-comeback

Drie jaar lang was Jumping Amsterdam slechts een naam. Een naam met een grote traditie, want er galopperen al sinds 1958 paarden door de Amsterdamse Rai. Maar een evenement in lockdown houdt zijn vaste kosten, ziet nul euro op z’n rekening verschijnen en heeft te vrezen voor het contact met z’n sponsors en publiek.

“Ik heb de afgelopen drie jaar heel wat banken van binnen gezien”, aldus bestuursvoorzitter Paul Riemens. “Maar we konden een faillissement afwenden. En als je dan weer een stampvolle Rai ziet genieten van geweldige paardensport, weet je weer waar je het allemaal voor hebt gedaan.”

Albert Drost: ‘Hengstencompetitie op deze manier brengt fokkerij niet verder’

Fokker Albert Drost vindt dat de hengstencompetitie dressuur de fokkerij eigenlijk niet dient. Hij vindt absoluut niet dat de competitie moet verdwijnen, maar wel dat er veranderingen nodig zijn. Met een paar simpele voorstellen – waaronder het afschaffen van de punten – denkt hij dat de hengstencompetitie meer kan bijdragen aan de vooruitgang van de fokkerij.

Cameron Nijhof: nieuwe generatie met oude waarden

Cameron Nijhof is nog maar een paar dagen 21, maar dat is hem niet aan te horen. Hij weet wat hij wil en waar hij in de toekomst heen wil met familiebedrijf Team Nijhof. Dat hij het bedrijf voort wil zetten was voor de jonge hengstenhouder al vroeg duidelijk, hoe hij de toekomst van Team Nijhof en de hengstenhouderij ziet, vertelt Nijhof deze week in de Paardenkrant.

Sönke Rothenberger: ‘KWPN-commissie selecteert echt op GP-eigenschappen’

Topruiter Sönke Rothenberger loopt dit hengstenkeuringstraject mee met de KWPN-hengstenkeuringscommissie als aspirant-jurylid. De Paardenkrant sprak met Rothenberger over zijn ervaringen in de eerste bezichtiging afgelopen december en over de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse hengstenkeuringen en manier van jureren.

Harrie Smolders: ‘Iedereen kan een wereldtopper fokken’

De ogen van springruiter Harrie Smolders gaan glimmen als hem gevraagd wordt naar zijn passie, namelijk het fokken van een goed springpaard. De huidige nummer vier op de wereldranglijst fokt jaarlijks op bescheiden schaal een aantal veulentjes. Daar is het niet bij gebleven, want Smolders exploiteert inmiddels samen met zijn zus Caroline zowel zijn eigen hengsten als zorgvuldig geselecteerde springhengsten voor derden.

Veelzijdigheid, vakmanschap en gedrevenheid kenmerken hengstenstation Gebr. van Manen

De hengstenhouderij is de hoofdmoot op het bedrijf van de gebroeders Van Manen in Ede en dan vooral de exploitatie van eigen hengsten. Als vanzelfsprekend horen daar dan ook de opfok, keuringsklaarmaken en de handel bij. Wat begon met vooral tuigpaarden en rijpaarden, hebben nu de Friezen de overhand gekregen. Ook is het nog meer een familiebedrijf geworden, waar ze goed op elkaar ingespeeld zijn. “Samen moeten we het doen”, weet Hennie van Manen (62), die samen met zijn broer Jan (69) en diens zoon Jasper (39) de eigenaren zijn van de BV. Ook Jans partner Gemma en dochter Shannon dragen een flinke steen bij.

