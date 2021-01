Deze week… Kandidaat-bestuursleden KNHS ‘uitgelekt’

Voormalig (K)NHS-directeur George de Jong (67) en Annemiek van der Vorm (39) worden aanstaande donderdag aan de Ledenraad voorgesteld als kandidaten voor het KNHS-bestuur. Met name de terugkeer van De Jong is opvallend, maar niet voor de potentiële bestuurder zelf: “Ik heb met heel veel plezier bij de NHS en KNHS gewerkt; ik heb daar misschien wel de mooiste tijd van mijn werkzame leven gehad. Vandaar dat ik graag op de achtergrond een bijdrage wil leveren.”

Het bericht over de kandidaat-bestuursleden kwam naar buiten voordat de KNHS dit wilde delen. Het plan was om eerst de goedkeuring van de Ledenraad af te wachten, en de Ledenraadsvergadering waarin dit aan de orde komt vindt pas aanstaande donderdag plaats. Om die reden wil George de Jong nog geen uitgebreid interview geven. “Laten we eerst donderdag het oordeel van de Ledenraad afwachten.”

Golden oldies pakken winst op gras in Wellington

Ben Maher was afgelopen weekend de beste in de driesterren Grote Prijs van Wellington met de achttienjarige Tic Tac (Clinton x Darco). Het was niet de enige topper op leeftijd; Eric Lamaze werd op één honderdste van een seconde tweede met de even oude Fine Lady (Forsyth x Drosselklang II). Zou het aan de grasbodem liggen? “Voor mij is de grasarena hier één van de beste grasbodems ter wereld”, zei Maher na afloop van de Grote Prijs. “Daarom besloot ik Tic Tac hier te starten.”

The Dutch Masters gaat voor continuïteit

Het gaat door! Het is dankzij heel trouwe en betrokken sponsoren dat Indoor Brabant-The Dutch Masters dit jaar wél plaatsvindt. Ook de medewerking en het begrip van bezoekers helpt mee om deze editie met slechts zestig deelnemers, een minimaal aantal medewerkers en geen publiek doorgang te laten vinden. “Echt alle partijen hebben geholpen”, aldus een dankbare directeur Marcel Hunze.

Von Eckermann en Sprunger bouwen toekomst op in Limburg

Henrik von Eckermann en Janika Sprunger veroorzaken reuring in Nederland. Het powerkoppel, dat de afgelopen jaren van hoogtepunt naar hoogtepunt sprong, verhuist van Duitsland naar het Limburgse Kessel. Hier wordt hard gewerkt aan de nieuwe stal van het paar. “De bouw vordert snel, maar ik moet er wel bijzeggen dat er een lang proces aan vooraf is gegaan”, vertelt Von Eckermann.

Gelissen: ‘Door de Brexit is het er niet leuker op geworden’

Volgens Chantal Gelissen, mede-eigenaar van Gelissen Paardentransport, is er veel veranderd door de Brexit. “Door de Brexit is Engeland een ‘derde land’ geworden, een land dat geen lid meer is van de Europese Unie. Binnen de EU werken we met de Traces (onlinesysteem voor afgifte gezondheidscertificaten, red.), het systeem waar we vrij makkelijk mee kunnen werken. De situatie met Engeland is ook niet vergelijkbaar met Zwitserland of Noorwegen, daar wordt wel gewerkt met Traces.”

