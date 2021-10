Deze week… Kevin Jochems: ‘Het was een week waarin alles lukte’

“In onze sport komt het heel soms voor dat alles lukt. Maar deze week, vielen voor mij alle puzzelstukjes op zijn plaats.” International Kevin Jochems kwam bijna superlatieven tekort nadat hij zijn Wereldbekerdebuut in het zadel van Turbo Z met een overwinning bekroonde. In een barrage van zeven opteerde hij voor de kortste route. Die hem, naast de eerste Wereldbekerkwalificatie-winst, ook een nieuwe seizoensplanning opleverde.

“Of het winnen van een Wereldbekerkwalificatie hoog op de verlanglijst stond? Mja, het is wel weer iets aparts”, zegt Kevin Jochems glunderend. Zijn uitgekiende strijdplan bracht hem de zege. En een fraai seizoensvervolg lonkt. “Er stond een serieuze, maar heel mooi gebouwde proef. Precies goed. Technisch en zwaar. Zonder dat het killing voor je paard werd. Als ik wilde winnen, moest ik voor mijn gevoel voorlangs naar de gele steilsprong. Tot eigenlijk iedereen het me afraadde. Pieter Clemens zei nog: ‘dat gaat nooit’. Alleen Marcus Ehning had er wel vertrouwen in. Ik heb het erop gewaagd. En het pakte perfect uit. Dit was een week waarin alles op zijn plek viel. En ik hoop er eigenlijk een maand van te maken.”

Super seizoensafsluiting voor Janneke Boonzaaijer

Het Strzegom October Festival kon ook dit jaar rekenen op flink wat Nederlandse eventingdeelnemers. In de uitslagen hielden twee van hen de oranje-eer hoog: Janneke Boonzaaijer, met drie paarden, en de pas achttienjarige Puck Buijnsters met twee paarden.

Imke Schellekens-Bartels: ‘Honoreé heeft nog veel te leren’

Na een afwezigheid van zes jaar in de internationale dressuurring maakte Imke Schellekens-Bartels dit weekend in Frankrijk haar comeback met Honoreé (v. Jazz). Wat spanning door de imposante ring in Le Mans gooide roet in het eten voor echt hoge scores, maar toch kijkt de amazone tevreden terug: “Het was sowieso super leuk om weer de ring in te rijden, maar de scores waren nog niet helemaal top. Hij heeft nog veel te leren.”

Sam Dos Santos: ‘Bij het voltigeren voelt het alsof ik zweef’

De eerste overwinning op een wereldkampioenschap voltige voor Nederland, die kwam afgelopen zomer op naam van de vijftienjarige Sam Dos Santos met de wereldtitel voltige junioren. De geboren Belg die uitkomt voor Nederland behaalde deze indrukwekkende prestatie op het WK in Le Mans in de solo voor heren met het paard Chameur en longeur Rian Pierik. Samen met Elise van de Ven behaalde hij ook nog brons in de Pas de Deux. En nu is Sam genomineerd voor de FEI Awards 2021 in de categorie Longines Rising Star. Wie is deze jonge voltigeur?

FEI-keuring onder de wetenschappelijke loep

Als een paard fris en fruitig voordraaft is er weinig aan de hand tijdens de keuring op FEI-wedstrijden. Dan is het paard ‘fit-to-compete’. Ook bij een paard dat duidelijk kreupel is zijn dierenartsen, deelnemers en toeschouwers het meestal wel eens. De twijfelgevallen echter zorgen soms wel voor verhitte discussies over de genomen beslissing. Onderzoek heeft nu aangetoond dat een beoordeling van een video of vanuit een ander oogpunt (aan de zijkant staan in plaats van ervoor/-achter) nogal eens tot een ander oordeel leidt. Met andere woorden: de beoordelaars vanaf de zijlijn of achteraf op basis van een video afbranden, is niet fair.

