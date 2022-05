Deze week … Kleine dressuurjaargang gaat dozijn springhengsten kwalitatief voorbij

Het KWPN-voorjaarsonderzoek 2022 leverde afgelopen zaterdag zeventien hengsten op. Het grootste deel daarvan (twaalf) zijn springhengsten. Met vier ingeschreven dressuurhengsten is de lichting van dit voorjaar de kleinste sinds jaren. Toch zou het maar zo kunnen zijn dat de vier dressuurhengsten en de Gelderse palomino samen op hogere dekcijfers gaan uitkomen dan de hele springlichting bij elkaar.

Kim Jongbloed gaat voor karakter en veelzijdigheid Gelders Paard

‘Alles wat er bij het fokken van een veulen komt kijken vind ik leuk’

Ze kan naar eigen zeggen spreken van fokkersvreugde: bij Kim Jongbloed (29) is het eerste veulen dit seizoen net geboren. Het is een hengstveulentje van Kaygo en ze is er onwijs blij mee. Omdat Jongbloed in principe alle paarden dag en nacht buiten heeft, komen de veulens niet vroeg in het seizoen. Eind juni volgen er nog twee. In haar fokkerij speelt het Gelders Paard de hoofdrol vanwege het makkelijke karakter en de veelzijdigheid.

Bastiaan Meerburg moet ‘de boel bij elkaar houden’ bij het KWPN

Het KWPN maakte vorige week bekend wie de opvolger gaat worden van Piet Peters als algemeen directeur van het stamboek: dr. ir. Bastiaan Meerburg. Een naam die niet bij iedereen in de rijpaardenwereld direct een belletje doet rinkelen. De Paardenkrant sprak met KWPN-voorzitter Andries van Daalen en met Meerburg zelf. Waarom is hij dé man voor deze positie?

Fantijn ook indrukwekkend voor tweewielige dameskar



Zoals burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier het op Hemelvaartsdag zei bij de officiële opening van het tuigpaardenconcours Grootegast: “Het mag weer!” In het park de Notoaristuun verzamelden de tuigpaardrijders van regio Noord zich voor hun eerste concours van 2022. In acht rubrieken streden zij om de hoogste prijzen, waarvan Linda Boelens er twee opeiste met de voormalig dekhengst Fantijn (v. Patijn) van Lammert Tel. De ereklasse won de vos wel vaker, maar voor de tweewielige dameskar debuteerde hij met zijn eerste overwinning.

Met storytelling voegen we emotie toe aan onze sport

In wezen borduurt de serie voort op hetzelfde gespreksonderwerp waar de vorige Kettingbriefschrijfster, journaliste Koosje Mulders, op inging. Iemand van dezelfde generatie spreekt zich uit over de noodzaak van vernieuwingen in de paardensportwereld. Daarbij is het volkomen te begrijpen dat een hippisch journaliste van De Telegraaf ervoor heeft gezorgd dat de Kettingbrief in de buurt van hartje Amsterdam blijft en in handen is gekomen van Sportief directeur Jumping Amsterdam, Irene Verheul. Bij Jumping Amsterdam gaan commercie en de culturele verbondenheid met de stad Amsterdam hand in hand, zoals Koosje Mulders beschreef. De Belgische springruiter Pieter Devos neemt aankomende week de pen over van Irene Verheul.

