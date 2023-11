Deze week… KNHS legt welzijnslat een paar treden hoger

Eén van de vijf congresdagen waarmee de KNHS haar jubileum vierde, stond geheel in het teken van welzijn. Een dag die werd ingevuld met vooral wetenschappers, aangevuld met een aantal voorlopers uit de praktijk. De ambitie om echt aan de slag te gaan met het optimaliseren van het paardenwelzijn was zichtbaar aanwezig bij de deelnemers, maar ook bij de bond zelf.

Dagvoorzitter Fenna Westerduin, opgeleid als dierenarts, is sinds vier jaar verantwoordelijk voor het dossier ‘Paardenwelzijn’ bij de KNHS. Het uitgangspunt voor het welzijnsbeleid is ‘verbeter de wereld en begin bij jezelf’ en om daarin iets zinvols te kunnen doen onderzocht de bond allereerst hoe KNHS-leden zelf met hun paard(en) omgaan. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat 76% van de paarden dagelijks vrije beweging krijgt. “Dat is mooi”, concludeert Westerduin. “Maar het betekent ook dat 24 procent die vrijheid niet dagelijks heeft. Dat kan dus beter.”

Een ander antwoord dat de KNHS zich aantrekt gaat over juryleden en toezichthouders op wedstrijden: ‘Durven officials in te grijpen als er iets gebeurt?’. 40% zegt daarop ‘Nee’. “Dat is niet hoe het moet zijn”, concludeert Westerduin. “We zijn op dit moment nog druk bezig om meer mensen op te leiden tot toezichthouder op het voorterrein bij de dressuur en deze uitkomst nemen we daarin uiteraard mee.”

KFPS in crisis: procedure onjuist bij wijziging statuten

Het KFPS is in crisis. Vier van de vijf bestuursleden stapten op en voor de vacante functies is voorlopig slechts één vervanger voorgedragen. Het KFPS liet op 21 oktober weten van plan te zijn om de statuten te wijzigen zodat voormalig bestuursleden Jan Raaijmakers en Detlef Elling opnieuw kunnen toetreden tot het stamboekbestuur voor een periode van maximaal twee jaar. Uit bestudering van de statuten van het stamboek blijkt echter dat dit niet kan op de manier waarop de vereniging dat wilde. Het is zelfs de vraag of het überhaupt mogelijk is.

Teleurstellende jaargang op Hannoveraanse keuring

De jaargang op de Hannoveraanse keuring, afgelopen weekend de opener van het keuringsseizoen 2023, was geen bijzondere. Al voorafgaand aan de keuring was er behoorlijk wat uitval. Van de zeventig geselecteerde hengsten kwamen er slechts 59 terug in het boekje en in Verden werden (met ruime hand) dertig hengsten goedgekeurd. Onder die dertig goedgekeurde hengsten waren er maar een paar die hengstenhouders de portemonnee deed trekken.

In het voorjaar van 2023 werd op de ledenraadsvergadering van het Hannoveraanse stamboek besloten om de keuring te openen voor niet-Hannoveraans geregistreerde hengsten. Het Hannoveraanse stamboek deed dat deels om mee te gaan met de tijd, maar ook deels om Verden aantrekkelijker te maken als keuringsplaats. En om daarmee ook betere paarden op de keuring te krijgen, die vervolgens weer voor betere prijzen in de veiling konden zorgen. Die opzet slaagde niet: de kwaliteit van de hengsten was matig en qua omzet ging het stamboek er ten opzichte van vorig jaar (het jaar waarin Hannover dik een miljoen verlies leed door achterblijvende inkomsten uit veilingen) dik acht ton op achteruit.

‘Meer onderlinge verbinding in de veterinaire paardensector’

Het evenement Indoor Friesland bood naast de mooie sport ook de gelegenheid voor enkele andere aspecten van de paardensector. Speciaal voor de paardendierenarts vond er op vrijdag 27 oktober het congres Unchained plaats, ontstaan door een samenwerking tussen zes onafhankelijke paardenklinieken, verspreid over heel Nederland.

De naam Unchained is niet uit de lucht gegrepen, maar bewust gekozen voor dit congres. Dierenarts en medeorganisator Rijk-Jan Pleijter van Dier-N-Artsen Diergeneeskunde legt uit: “Ketenvorming in de veterinaire sector is een alledaagse trend die de laatste jaren een flinke sprong heeft gemaakt. Niet alleen binnen de gezelschapsdierensector, maar ook bij de landbouwhuisdieren en paarden zijn steeds meer praktijken verbonden aan een keten. Wij, als ‘niet geketende’ paardenklinieken, hebben samen het initiatief genomen tot het organiseren van een congres om de onderlinge verbinding in onze sector te versterken.”

IJsbrand Chardon heel blij met aanschaf paard Mark Weusthof

IJsbrand Chardon is zijn Wereldbekerseizoen sterk gestart met de tweede plaats achter titelverdediger Boyd Exell. De credits voor zijn klassering geeft Chardon vooral aan zijn nieuwe achterpaard First One (v. Alexandro P), die jarenlang vaste waarde was in het span van Mark Weusthof. “Hij heeft vier goede rondes gelopen, dat had ik nog niet verwacht. Vooral zijn karakter staat me heel erg aan”, klinkt het lovend.

Bron: De Paardenkrant