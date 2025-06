Deze week… Kritiek op benoeming Emmelie Scholtens in KWPN Hengstenkeuringscommissie

Op de ledenraadsvergadering van het KWPN op 4 juni werd dressuuramazone Emmelie Scholtens benoemd als KWPN-hengstenkeuringscommissielid dressuur. Die benoeming komt het KWPN-bestuur op flink wat kritiek te staan: niet omdat er getwijfeld wordt aan de kwaliteiten van Scholtens, maar om de vele actieve verbindingen die Scholtens (en partner Jeroen Witte) heeft in de hengstenwereld. Trainingsstal Witte-Scholtens VOF – de stal van het duo – is onder meer gespecialiseerd in het voorbereiden van hengsten op het hengstenselectietraject. Wittes afdeling, maar ook Scholtens’ stal.

Zowel fokkers als hengstenhouders hebben moeite met de benoeming van Emmelie Scholtens. De ledenraad was kritisch, de hengstenhouders zo mogelijk nog meer.

De benoeming van Scholtens voor de hengstenhouders als een konijn uit een hoge hoed en dan niet als aangename verrassing. De grote doorn in het oog van de hengstenhouders (en deels ook fokkers) is de betrokkenheid van Scholtens, haar man Jeroen (ook nog lid van de Fokkerijraad), haar schoonvader Nico Witte én Ad Valk (hoewel die zich de laatste jaren meer heeft teruggetrokken) bij de hengstenwereld.

Om de gemoederen te bedaren en de plooien glad te strijken nodigde het KWPN-bestuur een groep hengstenhouders (de ‘ambassadeurs’ bekend van de fokwaarden) vorige week zelfs uit om de benoeming en het proces te bespreken.

Lees alles over de benoeming van Emmelie Scholtens in de hengstenkeuringscommissie (en de kritiek daarop) in de Paardenkrant nr. 25, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Jacques Maree: ‘Emmelie heeft alle vinkjes’

Bestuurslid Jacques Maree, overigens goed bekend met Witte en Scholtens (om niets onvermeld te laten in dit artikel), is vanuit het bestuur voorzitter van de Fokkerijraad dressuur én het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de fokrichting dressuur.

Maree is van mening dat het in het belang van het KWPN en de fokkerij is dat de best gekwalificeerde mensen in de commissie zitten. “We hadden een paar zaken die hoog op ons lijstje stonden. Een van de dingen was verjonging, als je kijkt op de tribunes op merrie- en hengstenkeuringen zie je vooral grijze hoofden. Voor ons was het dus belangrijk om een jong iemand aan te trekken. Daarnaast wilden we iemand met de beste kwalificaties, het liefst iemand die heel veel ervaring heeft met jonge paarden én tot op het hoogste niveau in de sport én iemand die goed kan communiceren. En bij gelijke geschiktheid ook het liefst een vrouw, want laten we wel zijn, de dressuursport wordt voor tachtig procent door vrouwen beoefend. Emmelie heeft wat ons betreft alle vinkjes.”

Lees een uitgebreid interview met Maree over de benoeming van Emmelie Scholtens in de Paardenkrant van deze week.

TeamNL verdient in Samorin ticket voor halve finale EEF Nations Cup Serie

In het kleine stadje Samorin, gelegen ten zuidoosten van Bratislava, hebben de springruiters van TeamNL zich afgelopen weekend naar de derde plaats gereden in de EEF Longines Nations Cup van Bratislava. Daarmee heeft Nederland zich gekwalificeerd voor de halve finale van deze driesterren landenwedstrijdserie, die eind van de maand verreden zal worden in Boedapest. “De derde plaats voldoet voor de halve finale. Het was een goede wedstrijd met goede rondes van mijn team”, klonken de woorden van bondscoach Vincent Voorn na afloop.

Lees alles over de springsport van afgelopen weekend in de Paardenkrant nr. 25

Hamminga over WK-selectie: ‘Dit jaar meer zeer sterke combinaties’

Johan Hamminga, die samen met Alex van Silfhout en Janine van Twist, de paarden selecteerde die Nederland mogen vertegenwoordigen op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden, is heel blij met de selectie van dit jaar. “In voorgaande jaren hadden we vaak één of twee zeer sterke combinaties per leeftijdscategorie, nu zijn dat er drie tot vier. Er zitten veel uitzonderlijk goede paarden tussen.”

Toch waagt Hamminga zich nog niet aan een voorspelling over medailles of paarden in de finales. “Het zijn natuurlijk jonge paarden, dus je weet nooit helemaal hoe het loopt en hoe de vorm van de dag is. En nog belangrijker: we weten ook nog niet waar Duitsland en Denemarken mee komen, of zelfs Groot-Brittannië. Ik weet nog goed dat we in Verden waren en Woodlander Farouche dook opeens op en werd wereldkampioen, dat was voor iedereen een verrassing. En zo zijn er altijd verrassingen, ook in onze eigen selecties. Dat Lennox brons won, was zo’n verrassing of Hermès via de kleine finale.”

Lees alles over de WK-selectie van dit jaar en een mogelijk groot probleem dat op de loer ligt bij de selectie in de Paardenkrant van deze week.

Nederlandse eventingjeugd goed op weg in eigen land

De lancering van stichting Eventing Fonds Nederland (zie kader) viel samen met een aantal mooie prestaties van jonge Nederlandse eventingruiters en -amazones tijdens Maarsbergen Horse Trials. In dit weekend voor Pinksteren maakte Splinter Bergsma indruk door zijn eerste viersterrenwedstrijd met Vigo Key Sr Z te winnen, terwijl hij tweede werd in de goedgevulde korte tweester. De CCI3*-S werd gewonnen door Senna van Houte, maar ook Aliene Ruyter meldde zich weer aan het front met een vierde plaats in deze rubriek.

Lees alles over de Nederlandse eventingjeugd in de Paardenkrant nr. 25.

Judith Werkman: ‘Genieten van de sport en onze paarden’

Grand Prix-amazone Judith Werkman maakte kort geleden met de Grand Galaxy Win-dochter Lynn de overstap naar de Lichte Tour. Met veel aandacht voor de harmonie en wederzijds vertrouwen rijdt Werkman zich met de merrie steeds meer in de kijker. Maar achter elke succesvolle combinatie schuilt een team en voor Werkman is de samenwerking met eigenaresse Eline Klont van onschatbare waarde.

Lees een interview met Judith Werkman in de Paardenkrant van deze week.

Promotieonderzoek Yteke Elte: ‘Paard centraal, maar vergeet de eigenaar niet’

Paardenartsen baseren hun beroepskeuze waarschijnlijk op een passie voor paarden, of liefde voor diergeneeskunde. Maar het omgaan met en begrijpen van de eigenaren van die paarden is minstens zo belangrijk, concludeert Yteke Elte in haar onlangs verschenen proefschrift ‘It’s all about the horse… Or is it?’ De uitkomst van haar promotieonderzoek is ook interessant voor de paardeneigenaren, want ook zij hebben een aandeel. “Het draait om wederzijds respect en open communicatie, van beide kanten. Als dierenarts kan ik niet zien wat er in jouw hoofd omgaat.”

Lees alles over het promotieonderzoek van Yteke Elte in de Paardenkrant nr. 25

Paardgericht werken: verandering in gang gezet

Waarom accepteren we in de paardensport nog steeds gewoontes die haaks staan op wat wetenschappelijk onderzoek aantoont? Een groep professionals is dat zat. Eind mei kwamen zij samen op Landgoed De Bossenhoeve in Schaijk om constructieve stappen te zetten richting verandering – met als belangrijkste speerpunt: meer en betere educatie.

Lees alles over deze bijeenkomst in de Paardenkrant nr. 25

Glock’s Zonik: Van niets naar de zesde plaats op de Wereldranking

Edward Gal en Hans Peter Minderhoud zaten in hun ‘Glock-jaren’ bijna altijd in het Nederlandse dressuurteam en daar komt nu abrupt een eind aan. Maar ook al stopt Glock ermee, er blijft nog steeds wel Glock-invloed in de Nederlandse dressuur – vooral in de Nederlandse fokkerij. Dankzij Glock kwamen namelijk onder andere hengsten als Zonik en Toto jr. naar Nederland, die nu met Zantana RS2 en Glock’s Taminiau de op dit moment best scorende Grand Prix-paarden van Nederland leverden. Glock’s Zonik valt steeds meer op als Grand Prix-vererver met een aantal paarden van de buitenklasse: natuurlijk Zonik Plus, maar ook Zantana RS2 en Zonik Hit. En in de toekomst (waarschijnlijk) Mauro Turfhorst.

Lees alles over Glock’s Zonik als vererver in de Paardenkrant van deze week, met daarin ook:

Dubbelslag voor Iris Michels en Isaac op Outdoor Gelderland

Duits kampioenschap: Werth en Wendy, Hemmer én Sönke Rothenberger

Sterke band met kijkerige Izilot brengt Ros Canter zege in Luhmühlen

En nog veel meer…

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop