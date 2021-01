Deze week… KWPN-afstammelingenkeuring nieuwe stijl

Vorige week werd van zeventien dressuur-, acht springhengsten en twee Gelderse hengsten een afstammelingenrapportage gepubliceerd door het KWPN. Waar de dressuurfokkers volgend jaar weer veulencollecties fysiek kunnen bekijken op de afstammelingenkeuring, moeten de springfokkers het voortaan doen met alleen een rapportage. Hoeveel zegt dat rapport? De redactie van de Paardenkrant sprak met een aantal fokkers, hengstenhouders en het KWPN over de afstammelingenrapportages van dit jaar.

Na evaluatie van de afstammelingenkeuringen in 2019 binnen de KWPN Fokkerijraad en op de najaarsvergaderingen van de regio’s is besloten om de fysieke afstammelingenkeuring voor springhengsten te schrappen vanaf dit jaar. “Uit de evaluatie komt naar voren dat de presentatie van de afstammelingenkeuring geen foktechnische bijdrage levert, maar wel een informatieve. De waarde van de informatieve bijdrage wordt verschillend ervaren binnen de fokrichtingen dressuur en springen. Voor de fokrichting dressuur wordt deze informatieve bijdrage namelijk als positief gezien, maar voor het springen wordt het als minder waardevol ervaren”, aldus het KWPN.

Willem Greve: ‘Deelname aan springtour nog eens goed bekijken’

Een rankingproef was het niet, maar Willem Greve pakte zaterdag met Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) toch maar mooi de winst in een 1,45 m. Greve sprong op het Belgische concours maar liefst vijftien rubrieken. Volgende week is Greve opnieuw van de partij in Opglabbeek, dit keer wel met andere paarden. Of hij eind deze maand afreist naar het Zuiden is nog maar te bezien. “Dat moeten we toch nog eens goed bekijken. Zoals de zaken zich nu ontwikkelen… Spanje is een rode zone. Normaal ga je daar heen met acht of negen paarden. Het zal je maar overkomen dat de hele boel op slot gaat en je daar vast komt te zitten.”

Yvonne Buijs: ‘Bestaande keurmerken niet geschikt voor doelgroep’

De in 2015 opgerichte Manege & Ruiter Bond liet net voor het einde van het jaar weten met een nieuw keurmerk voor welzijn en veiligheid te gaan werken. Het vervangt voor de aangesloten bedrijven het Veiligheidscertificaat en het Keurmerk Paard en Welzijn. Een, volgens de initiatiefnemers broodnodig, alternatief voor maneges die hun klanten willen laten zien dat zij goed bezig zijn op het gebied van welzijn en veiligheid. Maar niet voor iedereen, want de Manege & Ruiter Bond is klein en wil dat blijven. “Wij hebben niet de ambitie een tweede FNRS te worden.”

WEF-gekte barst weer los in Amerika

Met de start van het Winter Equestrian Festival is de gekte weer losgebarsten in Wellington, Florida. Ondanks het feit dat publiek niet is toegestaan en dat per combinatie slechts twee mensen het terrein op mogen, was het de hele week flink druk op het Palm Beach Equestrian Center. Alleen bij de Grand Prix op zondagmiddag was het een stuk rustiger dan in normale tijden.

Bonheur de la Vie: het volgende visitekaartje voor Gijsbers

Louisdor-Preis winnaar Bonheur de la Vie (Bordeaux x Tuschinski) heeft in zijn leven drie namen gehad: hij werd bij familie Gijsbers in Loosbroek geboren als Himalaya. Chris en Shirley Wilaras die hem als veulen kochten doopten hem om tot Hugo Boss Platinum en Sandra Nuxoll die hem spontaan kocht op de Oldenburger hengstenkeuring in Vechta gaf hem de naam Bonheur de la Vie. Maar hoe zijn naam ook luidt, zijn afkomst verloochent hij niet. De werklust maakt van hem een echt ‘Gijsbers-paard’.

