Deze week… KWPN-commissie tevreden over aangewezen hengsten bij zadelpresentatie

De herkansing van vier dressuurhengsten onder het zadel leverde afgelopen maandag in Ermelo geen nieuwe aanwijzingen op. Wel was de KWPN-keuringscommissie bij monde van Bert Rutten over het algemeen tevreden over de groep aangewezen hengsten die bij de zadelpresentatie werd voorgereden. “Een hele serie werd netjes voorgesteld.”

Samen met Marian Dorresteijn en Johan Hamminga vormde Rutten de jury en zij toonden zich verheugd met het feit dat de hengsten steeds natuurlijker worden voorgereden met minder druk. “Dat is wat we willen zien. Een paar werden nog wel met heel veel tempo en kort in de hals gereden, maar door de jaren heen is het echt beter geworden.”

Lees meer over de zadelpresentatie van de dressuur- en springhengsten in de Paardenkrant van deze week, die nu in onze webshop te bestellen is.

Minderhoud sterk terug na EK: ‘Dream Boy weet wat hij moet doen’

Net zoals op de Olympische Spelen in Tokio en het EK in Hagen was Jessica von Bredow-Werndl op het CDI in Stockholm niet te kloppen. Met haar topmerrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) won ze afgelopen weekend zowel de Grand Prix als de Kür. Voor deze hoog gedoteerde Saab Top 10 waren twee Nederlandse ruiters uitgenodigd: Dinja van Liere en Hans Peter Minderhoud. Na het EK maakte Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) een stralende rentree. Hij liep onder Minderhoud twee keer naar de vijfde plaats.

Lees de reactie van Hans Peter Minderhoud op de prestaties in Stockholm in de Paardenkrant van deze week.

Nederlandse reiningsport: ‘Wegvallen van FEI als partner groot gemis’

De FEI en de National Reining Horse Association (NRHA) debatteren al een aantal jaar over het beleid rond en de reglementen van de discipline reining. Beide partijen konden het niet eens worden, wat betekent dat er na 21 jaar een einde komt aan reining als FEI-discipline. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En welke gevolgen heeft het voor de sport in Nederland?

Lees de antwoorden op deze vragen en de reacties vanuit de Nederlandse reiningwereld over de afsplitsing van de FEI deze week in de Paardenkrant.

Bedrijfsreportage Stal Leusink: functioneel zonder poespas

Voor de 43-jarige Chantal Leusink was het van jongs af aan al duidelijk: ze wilde in de paarden. Na een periode op de Wiemselbach begon ze met steun van haar vader thuis in Rekken. Daar bouwde ze het bedrijf uit tot een functionele stal zonder overbodige luxe, maar waar wel aan alle eisen van de huidige tijd wordt voldaan. Ze richt zich vooral op de opleiding van jonge paarden, met name richting de springsport.

In de Paardenkrant van deze week een bedrijfsreportage over de stal van Chantal Leusink.

Gerco Schröder: ‘We hebben de tijd genomen om wat op te bouwen’

Dat de gebroeders Schröder niet zonder elkaar kunnen, kon in de Kettingbrief in de Paardenkrant van vorige week worden opgemaakt uit de woorden van Wim Schröder. De tweelingbroers Ben en Wim en hun jongere broer Gerco doen dat onder de vlag van BWG Stables in het Twentse Tubbergen. In deze aflevering van de Kettingbrief beantwoordt Gerco Schröder de vraag of hij nog de ambitie heeft om in de toekomst, na paarden als Eurocommerce Berlin en London, succes te bereiken in de topsport. We komen er ook achter hoe Glock’s London zijn dagen tegenwoordig vult en hoe zijn nafok is.

Lees de Kettingbrief van Gerco Schröder deze week in de Paardenkrant.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »