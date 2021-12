Deze week… KWPN eerste bezichtiging: alle springdagen uitgelicht

Of de hengsten vanuit de KWPN eerste bezichtiging dit jaar doorverwezen worden naar Den Bosch of Ermelo blijft nog even de vraag, maar één ding is al wel zeker: men zal (minstens) 79 springhengsten en elf Geldersen terugzien. Geconcludeerd mag worden dat geen van beide commissies een hengst heeft laten staan en met (bij de Geldersen te) royale hand heeft aangewezen.

Bij het springen is de bloedvoering en het hebben van bloedverwanten die op niveau gepresteerd hebben soms van groter belang geweest dan het exterieur, de bewegingen en/of de prestatie over het hout. Het fundament blijft ook een aandachtspunt richting de hengstenkeuring. De jury heeft duidelijk geen kind met het badwater (op basis van papieren verwachtingen) weg willen gooien. Daar komt nog bij dat van sommige hengsten niet duidelijk was of de natuurlijke aanleg bij het springen werd getoond en daardoor een tweede observatie van groot belang geacht moet worden.

Theo Ploegmakers: ‘Paardenwelzijn is zaak is van álle betrokkenen’

“Het is het belangrijkste voor paardenmensen: het welzijn van hun paarden. Wij willen toch alleen het beste voor het dier dat onze passie heeft gewekt? Maar ‘paardenwelzijn’ is ook ons ticket naar de toekomst. In het algemeen is paardensport maatschappelijk geaccepteerd wanneer paardenwelzijn is gewaarborgd. Die maatschappelijke acceptatie is cruciaal voor de toekomst van onze sport.” Dat stelt Theo Ploegmakers, voorzitter van de EEF, in zijn ingezonden brief aan de Paardenkrant.

Tom Verhoeven vormt nieuwe combinatie met KWPN-hengst Hennessy

Opeens, zomaar uit het niets wilde iedereen afgelopen week weten wie Tom Verhoeven is. De ruiter kwam volop in het nieuws toen bekend werd gemaakt dat hij de nieuwe ruiter is van de bij Andreas Helgstrand aangeschafte KWPN-hengst Hennessy (De Niro x Jazz). Maar dat is niet het enige nieuws, want ook Revolution Nobel (Franklin x Solos Landwind) werd bij Helgstrand aangekocht. De pas twintigjarige, ambitieuze Verhoeven gaat deze twee paarden rijden voor een investeerder, waarmee hij samen het in Asten gevestigde Next Level Stables runt.

Online veiling: verstandig om voorwaarden op te stellen

Het aantal online paardenveilingen is flink gestegen ten tijde van de coronapandemie. Fysieke veilingen mochten niet plaatsvinden, dus werden de online veilingen populair. Bij een koop op afstand is vaak geen mogelijkheid het paard ter plaatse te zien of uit te proberen. Zijn er daardoor andere regels die gelden? En wat zijn de rechten en plichten van de koper en verkoper? Joëlle Bongers, advocaat bij Schelstraete Advocaten, legt het uit in de Paardenkrant van deze week.

KFPS wijst 97 hengsten aan voor tweede bezichtiging

Na vijf dagen keuren in Manege Gaasterland te Harich wist de hengstenkeuringscommissie van het KFPS in totaal 97 hengsten een ticket te verschaffen voor de volgende ronde. Deze tweede bezichtiging zal plaatsvinden op 13 en 14 januari 2022, wederom in Harich. Dekhengst Alwin 469 is met zeventien zonen topleverancier voor deze tweede bezichtiging. Van de eerste lichting zonen van Tiede 501 mogen elf zonen door en Ulbrân 502 deed goede zaken met tien eerste sterzonen, evenals Jurre 495.

Piet Peters over terugkeer NWPCS-bestuur: ‘Geen rancune houden’

Ruim twee weken had het Nederlandse Welsh Pony & Cob Stamboek (NWPCS) geen bestuur, nadat de vier hoofdbestuursleden per direct opstapten tijdens de Ledenraadsvergadering van 12 november. Op 1 december kwam het verlossende bericht: het hoofdbestuur is opnieuw benoemd. Voorzitter Piet Peters geeft in de Paardenkrant van deze week zijn visie op de gebeurtenissen en legt uit waarom hij ondanks alles weer enthousiast aan de slag gaat.

