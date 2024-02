Deze week… KWPN Hengstenkeuring op te grote voet

De eerste post-corona editie (2023) van de KWPN Hengstenkeuring was gevoelsmatig al niet helemaal als vanouds en het gevoel van een feestje van en voor de KWPN-fokkers ontbrak vorige week nog meer. De Brabanthallen waren na de enorme gasrekening van vorig jaar niet alleen letterlijk wat koud, maar ook figuurlijk. Afgezien van de tuigpaardavond, die tegen veler verwachting in wél aanvoelde als een KWPN-feestje (van en voor de tuigpaardfokker) onder begeleiding van maestro Bert de Ruiter.

Afgezien van de vrijdagavond bleven vorige week heel veel stoelen onbezet in de Brabanthallen. Op de woensdag was de publieke tribune een kwart gevuld, op de donderdag (met zevenhonderd studenten!) was het wat voller, op de vrijdag werd het pas vanaf het middaguur (toen de keuring er al praktisch op zat) vol en ook op zaterdagochtend was er een gapende leegte.

Op die vrijdagavond voelden veel mensen zich ook nog wat bekocht, omdat ze bij allerlei huldigingen mensen in plaats van paarden in de baan zagen. Het KWPN dat in aanloop naar de hengstenkeuring allerlei filmpjes maakte over stempelhengsten, liet het na om van de toch best historische postume keurverklaring van Krack C een uitgebreide film over die hengst te maken. Terwijl de mensen rondom dat paard zoveel leuks te vertellen hebben.

Al met al voelde de KWPN Hengstenkeuring aan als een evenement waar de organisatie niet meer lijkt te weten waar het publiek voor komt.

Springcommissie weet waar het om draait

De focus in de springpaardenfokkerij is verschoven naar die van de resultaten. Met toelichtingen die voor eenieder begrijpelijk waren en waarin gezegd werd waar het op stond, deed de hengstenkeuringscommissie springen onder leiding van Wout-Jan van der Schans daar recht aan.

Alleen hengsten die het waarmaakten in de ring óf hengsten waarvan de familie het al heeft waargemaakt, kregen een kans, waarbij Van der Schans in het laatste geval ook klip en klaar benoemde dat de familie (en niet het paard zelf) de doorslag gaf. Vijftig hengsten werden aangewezen en zes, die een overtuigende presentatie combineerden met veel sport in de moederlijn, kregen een premie.

Dressuurjaargang met kwaliteit in de breedte

De nieuwe dressuurjaargang op de KWPN Hengstenkeuring telt 46 hengsten, flink wat meer dan vorig jaar (33) waarin de commissie de broekriem aanhaalde. De hengstenkeuringscommissie dressuur, toen nog onder leiding van Bert Rutten, leek vorig jaar te gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Nu, met Bart Bax als nieuwe voorzitter, ging het aantal aangewezen hengsten weer flink omhoog. Daarbij moet wel gezegd dat de kwaliteit in de breedte in deze lichting ook meer voorhanden was.

Tegelijkertijd laat de vraag zich stellen of het niet beter is om de lat zeer hoog te leggen op een keuring waar hengsten alleen vrij bewegen. Op die manier zou het stamboek de inzenders op een organische manier meer naar het voorstellen onder het zadel bewegen.

Want daar gaat het om: dat benadrukte Johan Hamminga ook nog een keer bij de presentatie van de jaargang in 2023 goedgekeurde hengsten. Het interieur, het stukje tussen de oren. Ab Barneveld (de laatste hengstenkeuringscommissievoorzitter die echt doceerde in die functie overigens) deelde op een Horses Fokkerijdag een paar jaar geleden zijn inzicht over wat er moet gebeuren als het KWPN wil dat op de Olympische Spelen van Los Angeles meer dan de helft van de dressuurpaarden KWPN-gefokt zijn.

Dan is er volgens hem één ding belangrijk: happy athletes fokken. Paarden die Grand Prix willen en kunnen lopen, en daar valt dan alles onder wat daar bij komt kijken (gezondheid, duurzaamheid, een makkelijk lijf, kwaliteit in beweging, maar vooral een meewerkend karakter). Hengsten van die soort zagen we in het avondprogramma weliswaar meer in de jonge jaargangen, maar nog altijd waren er ook zat (veelgebruikte) hengsten te zien, die niet als een happy athlete door de baan gingen met het blokje ‘Future Stars’ (met onder andere Kyton, Las Vegas en Lantanas) als dieptepunt.

Oregon Trofee-winnaar Latino laat publiek met open mond staan

Als laatste kwam de afgelopen jaar ingeschreven achtjarige Latino (v. Dylano) met Mark de Groot in de baan. Meteen bij binnenkomst gooiden zij kolen op het vuur: was dit dezelfde Latino van de verrichtingen? Al voordat de eerste ronde verreden werd, stond het publiek met open mond te kijken. Kon Latino zo’n optreden volhouden en wat zou Macho doen als het erom ging?

Inmiddels weten we het: Latino werd winnaar van de Oregon Trofee. Lees alles over de spannende strijd in de Paardenkrant.

Mooie Gelderse jaargang met blije vossen

De Gelderse jaargang 2024 lijkt veelbelovend. Met de zeer sterk bewegende (maar niet al te grote) cat.nr. 600 (v. Alexandro P), de grootramige blije vos cat.nr. 606 (v. Jupiler S), de grootramige, goed bewegende en springende premiehengst cat.nr. 607 (v. Kardieno) en de wat minder in het Gelderse type staande cat.nr. 609 (v. King Karim) werden zaterdag op de KWPN Hengstenkeuring vier hengsten aangewezen. Vier vossen met een blij optreden.

