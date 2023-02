Deze week… KWPN HK: Terug in Brabanthallen, maar nog niet helemaal als vanouds

De KWPN Hengstenkeuring in de Bossche Brabanthallen is en blijft een hippisch totaalevenement dat qua publieksbereik alleen te vergelijken is met de Deense hengstenkeuring in Herning. Maar toch was de editie 2023 na twee online coronakeuringen voor velen gevoelsmatig nog niet helemaal als vanouds.

‘Wanneer wordt het eindelijk weer zoals het nooit is geweest’, is niet alleen de titel van een boek, maar ook een accurate omschrijving van wat er zich in de hoofden van mensen vaak afspeelt. Toch was in de wandelgangen meer dan eens te horen dat de KWPN Hengstenkeuring vorige week niet helemaal aanvoelde als de pre-corona edities. Dat gevoel werd versterkt door het compleet nieuw ingerichte strodorp, dat bijna iedereen deed verdwalen.

Lees alles over de KWPN Hengstenkeuring, inclusief sfeerbeschrijving, verslaggeving van de bezichtigingen dressuur, springen, tuigpaard en Gelderse hengsten, artikelen over de Hengstencompetities, een fotopagina en tabellen van de aangewezen hengsten in de Paardenkrant van deze week.

Dressuurcommissie lijkt de broekriem aan te halen: kwaliteit voor kwantiteit

De KWPN Hengstenkeuringscommissie werkt in opdracht van het Algemeen Bestuur en de Fokkerijraad en krijgt vanuit daar ook opdrachten mee: zo is er altijd een streefgetal voor het aantal aangewezen hengsten. Dat haalde de commissie (ondanks aandringen) niet en kwaliteit werd duidelijk voor kwantiteit gezet. Met 33 aangewezen hengsten is de collectie voor Ermelo duidelijk kleiner dan voorgaande jaren (2022: 39 hengsten, 2021: 44, 2020: 45), maar dat past in de trend die de keuringscommissie in het verrichtingsonderzoek inzette en die het KWPN ook meerwaarde geeft: niet veel hengsten aan de fokkerij toevoegen, maar hengsten die veel kunnen toevoegen.

Hengstenkeuringscommissie springen legt steeds meer nadruk op de echte sport

Vijftig springhengsten kregen vorige week op de KWPN-hengstenkeuring de kans om zich in het verrichtingsonderzoek te gaan bewijzen. Wout-Jan van der Schans, Eric van der Vleuten en scheidend voorzitter Cor Loeffen selecteerden zeven premiehengsten die model staan voor deze jaargang. Maar ook voor de vooruitgang die de laatste jaren is geboekt. Een aansprekend optreden in de kooi kan steeds vaker worden gecombineerd met echte prestatie in de moederlijn. Steeds meer hengsten uit 1,60 m.-moeders en -grootmoeders voldoen aan de eisen om als hengst te worden getest.

Zevental tuigpaardhengsten mag zich opmaken voor VO

De hengstenkeuringscommissie tuigpaard, bestaande uit voorzitter Lammert Tel, Bauke de Boer en Thomas van der Weiden, kreeg zaterdag op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch tien hengsten te beoordelen in de tweede bezichtiging. Negen verdienden hun doorverwijzing via de reguliere eerste bezichtiging in Houten, de tiende deed dat via de nakeuring in Ermelo. Zeven kregen uiteindelijk groen licht voor het verrichtingsonderzoek.

Drie Gelderse hengsten aangewezen voor KWPN VO

Drie Gelderse hengsten (waarvan er eentje op geen enkele startlijst te vinden was) werden uitgenodigd voor de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch en het complete drietal kreeg een uitnodiging voor het verrichtingsonderzoek. De schimmel cat.nr. 600 Parodie (v. Alexandro P) overtuigde publiek en jury: een blij optredende hengst – die beter stapte dan in de eerste bezichtiging in Ermelo. Hij was de enige Gelderse hengst die een premie ontving.

