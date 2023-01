Deze week… KWPN houdt met pop-up-keuring kerk in het midden

Zelden was er meer om een keuring te doen dan om de eerste bezichtiging van KWPN-tuigpaardhengsten, afgelopen zaterdag in Houten. In Houten? Jawel, op de Zilfia’s Hoeve van de familie Van der Maat, daar waar Fabricius en Manno hun gouden genen tot in de verste uithoeken van de tuigpaardpopulatie verbreidden.

In negen dagen stond het hele spul klaar voor een heuse KWPN-hengstenkeuring. Mooi met blauw en oranje aangekleed, met een echte VIP-tribune en met een kort straatje dat vanaf B via X bij E uitkwam. Zonder aanleuning zwabberden de hengsten over het harde richting jury en publiek, niet ideaal, maar het ging. De liefhebbers dromden rijen dik om eindelijk met z’n allen weer eens naar de jonge tuigpaardhengsten te kunnen kijken. ’s Middags was de Zilfia’s Hoeve zo ongeveer uitverkocht, de pop-up-hengstenkeuring was een mooi feestje.

Lees alles over de Tuigpaardhengstenkeuring, met beschrijving van de doorverwezen hengsten, in de Paardenkrant van deze week.

Minderhoud: ‘Ervaring opdoen en scores constanter houden’

Hoewel hij het nog te vroeg vindt om over echt grote doelen als de Olympische Spelen van Parijs te praten, is Hans Peter Minderhoud zeer gecharmeerd van Invictus (v. Jack Sparrow). Het duo had een weekend met wisselende resultaten in Exloo, maar Minderhoud gelooft in de opvallende bruine: “Als het goedkomt, dan wordt dit er wel écht een!” Na een gespannen Grand Prix herpakte Minderhoud zich in de Spécial en werd vierde met 71,27%.

Lees het interview met Hans Peter Minderhoud deze week in de Paardenkrant.

Merel Blom: Ambitieuze moderne moeder met vizier op Parijs

2022 was voor de 36-jarige eventingamazone Merel Blom een memorabel jaar. Ze begon het jaar met een aantal toppaarden minder, kreeg een dochter, maar stond toch in de top tien van meest gestarte ruiters in internationale eventingwedstrijden. “Ik heb aardig gas gegeven, zullen we maar zeggen”, reageert de amazone lachend.

Het verhaal van Merel Blom vind je in de Paardenkrant van deze week.

Antonie ter Harmsel: ‘De power van een vierspan is gaaf’

De 32-jarige Antonie ter Harmsel was jarenlang een vaste waarde in het tweespanteam van bondscoach Ad Aarts. Vorig jaar maakte de menner met succes de overstap naar de vierspannen en hij sloot het jaar af als backstepper bij Chester Weber in de Wereldbekerwedstrijden. Tijd voor een nadere kennismaking met deze ambitieuze maar ook realistische hoefsmid uit Rijssen.

Lees het interview met Antonie ter Harmsel deze week in de Paardenkrant.

Monty Roberts over de kritiek op de paardensport

“Mijn doel is om de wereld beter achter te laten dan hoe ik hem aantrof, voor paarden en ook voor mensen”, zei Monty Roberts ooit. De als paardenfluisteraar bekend geworden paardentrainer uit Californië is nu 87 jaar oud en toen Paardenkrant-medewerkster Dinette Neuteboom hem in een e-mail vroeg of ze hem mocht bellen om hem te interviewen over het feit dat er, vooral in Europa, steeds meer kritiek komt op de paardensport, schrok hij ervan. “Ik had nooit gedacht dat op mijn leeftijd nog een andere belangrijke missie op mijn pad zou komen. De paardensport moet blijven bestaan, maar we moeten het beter doen. We kúnnen het beter doen. Het moet geweldloos.”

Het gesprek met Monty Roberts staat deze week in de Paardenkrant.

Shetlandhengst Kadinsky-H grossiert in prijzen

Manege Bartels in Mariënheem bood afgelopen vrijdag en zaterdag onderdak aan de hengstenpremiekeuring van het NSPS. De zwarte grote maat hengst Kadinsky-H van de Wechterholt van T. van de Pol uit Garderen was grootverdiener. Het fokproduct van Harold Hamer uit Wijhe trok eerst het maatkampioenschap naar zich toe en bleek vervolgens ook niet te kloppen in het algemeen én erekampioenschap.

Lees de verslaggeving van de NSPS Hengstenkeuring in de Paardenkrant van deze week.

