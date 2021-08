Deze week… KWPN oogst medailles op kwalitatief sterk WK

Met twee gouden en een bronzen medaille deed de KWPN-fokkerij afgelopen weekend op het WK voor jonge dressuurpaarden goede zaken. In een door regen geteisterde titelstrijd was ruim een kwart van de finalepaarden van Nederlandse makelij. Ook in rijkunstig opzicht had de voorzitter van de selectiecommissie Monique Peutz reden om trots te zijn op de Nederlandse deelname.

“We zijn er prima in geslaagd om de paarden goed voor te stellen: van de hand af, los door het lijf”, aldus Monique Peutz. “Anders doe je ook niet mee. Ik denk dat we goed die kant op aan het gaan zijn. We mogen niet alleen trots zijn op onze paarden, maar ook op onze manier van voorstellen.”

Lees alles over het WK voor jonge dressuurpaarden in de Paardenkrant van deze week, die in onze webshop te bestellen is.

Sanne Voets met topscore naar tweede gouden plak

Met een topscore van 82,085%, een persoonlijk én Nederlands record, behaalden Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P. afgelopen maandag hun tweede gouden medaille op de Paralympische Spelen. Ze wonnen de Kür op muziek in grade IV met overmacht. Daarmee herhaalde Voets wat ze vijf jaar geleden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro deed. En completeerde ze de gouden drieluik WK-EK-OS. “Demantur liep hier in Tokio de drie beste proeven van zijn leven”, aldus de overgelukkige amazone.

Harrie Smolders als enige foutloos en dus GCT-winnaar

Harrie Smolders en Une de l’Othain (v. Conterno Grande) waren zaterdag in de Grote Prijs op de Global Champions Tour in Hamburg de enige foutloze combinatie. De winnaars hielden op het einde van een moeilijke rit een halve seconde over. “Toch een aparte wedstrijd”, zegt Smolders. “Ik denk dat het een combinatie van dingen is die het in Hamburg zo moeilijk maakte. Het parcours natuurlijk, de krappe tijd en het zware terrein.”

Ina Beuving: ‘Ieder paard verdient een kans’

Dressuuramazone Ina Beuving bracht inmiddels bijna twee jaar geleden haar Grand Prix-paard Dinant B (United x Purioso) voor het laatst aan de start, maar debuteerde onlangs met twee nieuwe paarden in de Prix St. Georges. Het gaat om de negenjarige Haakon (Charmeur x Kennedy) en de achtjarige Ivana (Apache x Undigo). Hoewel de amazone er volop van geniet om weer terug te zijn op niveau, ligt de focus vooral op het draaiende houden van BN Stables, dat ze samen met haar partner Koos Naber en diens zoon Sander runt.

Uriko: Van afwijzing in Nederland naar topper in Holstein

De door Joop Aaldering en Kyra Swelheim gefokte Uriko (ex. Clooney v. Untouchable x Lavito) mocht zich als 2,5-jarige niet eens in de kooi laten zien in de eerste bezichtiging van het KWPN in Deurne (2009). Direct op de straat werd hij naar huis gestuurd. Een jaar later verkocht Aaldering de hengst naar Holstein. Daar viel hij al snel op met zijn vererving en dat doet hij nu ook in de internationale sport. De bruine hengst die halverwege het seizoen 2011 zijn eerste merries dekte (oudste nafok nu negen jaar oud) gaat aan kop van de HorseTelex E-ranking.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »