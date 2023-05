Deze week… KWPN op zoek naar vier nieuwe HK-commissieleden

Het KWPN maakte afgelopen vrijdag bekend dat Bert Rutten stopt als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie dressuur. Daarmee moet het stamboek voor de hengstenkeuring 2023-2024 op zoek naar vier nieuwe commissieleden: één in de dressuurcommissie, twee in de springcommissie en één in de tuigpaardcommissie. Lees hierover snel verder in de Paardenkrant nr. 21, die nu te bestellen is in onze webshop (in print én digitaal).

Het vertrek van Bert Rutten, die nu in het eerste jaar van zijn derde termijn zit, kwam voor velen als een verrassing. Toch zat het er al langer aan te komen. Het vertrek heeft namelijk vooral te maken met de verkoop van Ruttens stal in Hunsel in 2021. “Door de verkoop van de stal heb ik natuurlijk veel meer tijd gekregen voor andere werkzaamheden en het belangrijkste deel van mijn tijd zit nu in de begeleiding van leerlingen in binnen- en buitenland. Mijn leven is behoorlijk veranderd sinds de verkoop van de stal en het werd steeds lastiger om het werk in de hengstenkeuringscommissie te combineren met het werk als trainer. Dan moet je op een gegeven moment keuzes maken en de knoop doorhakken.”

Voor het KWPN betekent het vertrek van Rutten dat er nog meer nieuwe gezichten in de commissies gaan verschijnen. “Vier nieuwe gezichten in de hengstenkeuringscommissies is natuurlijk wel veel, maar dat krijg je als je werkt met termijnen. Dan kan er één en ander samenvallen”, zegt Ralph van Venrooij, hoofd fokkerijzaken.

Janneke Boonzaaijer richt pijlen weer op EK

“Waanzinnig, het kan niet beter”, vertelt eventingamazone Janneke Boonzaaijer nadat ze afgelopen weekend de lange viersterrenwedstrijd won in het Poolse Baborowko. Dat deed ze met ACSI Champ de Tailleur, die daarmee bewees na een blessure en lange rustperiode helemaal terug te zijn op het hoogste niveau. Nu kan de amazone met opgeheven hoofd vooruit kijken en richt zich daarbij op deelname aan het EK.

Alex van Silfhout: ‘Alle ballen op volgend jaar’

Het NK Dressuur is traditiegetrouw de eerste observatiewedstrijd voor het kampioenschap van dat jaar. Dit jaar het Europees Kampioenschap in Riesenbeck. Normaal gesproken zijn dan alle toppers van de partij. Dit jaar niet, maar dat baart bondscoach Alex van Silfhout nog geen enorme zorgen. Ook omdat hij met een behoorlijke ‘ziekenboeg’ zit. “De topcombinaties zijn niet weg, ze zijn er in veel gevallen even uit. En omdat we de kwalificatie voor Parijs al binnen hebben, is ook de tactiek: geen risico’s nemen dit seizoen en echt de tijd nemen.”

Dr. Inga Wolframm: ‘We vragen het onmogelijke van juryleden’

De HorsesTV-uitzending van mei gaat over het juryvooroordeel in de dressuursport. Dr. Inga Wolframm doet wetenschappelijk onderzoek naar deze ‘judging bias’ en sprak met de Paardenkrant over hoe dit fenomeen werkt, waarom het belangrijk is en wat we ertegen kunnen doen.

Pensionado in de wei: ‘Scandic bepaalt wanneer zijn leven ten einde is’

Topsport met paarden lijkt vooral te gaan om goud, geld en roem. Maar vóór een topruiter faam en fortuin met zijn paard heeft vergaard, is er eerst een band ontstaan met dat paard. En die verdwijnt niet als het paard na een glorieuze carrière met pensioen is gegaan. De meeste toppaarden blijven bij hun ruiter ook nadat een vol stadion afscheid van hen heeft genomen. De Paardenkrant neemt bij topruiters een kijkje in hun pensionadowei. Om te zien hoe het de voormalige sterren van het wereldtoneel vergaat. In deze aflevering bij Patrik Kittel en de KWPN-hengst Scandic (24). “Het werkt bij mij niet zo dat als zijn carrière voorbij is, onze vriendschap dan ook ten einde is.”

Duurzaamheid en laag verwantschap in de hoofdrol in alle fokrichtingen op Stal fan Bokkum

In het Friese Nes runnen Luciel van der Kooi en Bauke de Boer Stal fan Bokkum. Daar zijn dit jaar al tien eigen veulens geboren en wordt er nog eentje verwacht. Het zijn vooral Friezen, maar ook lopen er veulens bij twee tuigpaarden en bij twee dressuurmerries. Duurzaamheid is een heel belangrijk onderdeel in hun sportgerichte fokkerij en er is veel aandacht voor inteelt. Om het verwantschap in alle fokrichtingen omlaag te krijgen wordt daar bij de hengstenkeuze erg op gelet en wordt zelfs een keer een kruising niet geschuwd.

