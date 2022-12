Deze week… KWPN selecteert sterke jaargang springhengsten

De eerste bezichtiging van het KWPN voor springhengsten was vorige week een groot succes. 91 van de 179 in de catalogus opgenomen hengsten kregen een uitnodiging voor de tweede bezichtiging in Den Bosch. Onder hen een groot aantal zeer interessant gefokte toptalenten, waaronder zonen van 1,60 m-merries die uit het boekje sprongen.

Met hun nakomelingen maakten vooral Grandorado TN en Chacoon Blue een sterke indruk. Topaanvoerder Hardrock Z kreeg uit zijn eerste ‘Nederlandse’ jaargang zes zonen doorverwezen. De corona-indeling, met een ochtend- en een middagprogramma, waarbij de hengsten gelijk na de presentatie op het straatje in de kooi kwamen, bleef gehandhaafd. Ooit bedacht om zo weinig mogelijk mensen bij elkaar te hebben, bleek deze opzet voordelen te hebben voor inzenders (die gelijk met hun hengsten naar huis kunnen) en juryleden (die de hengsten twee keer kort na elkaar te zien krijgen).

De Grandorado’s, de talk of the town Ermelo

Terwijl Grandorado TN op het hoogste niveau de pannen van het dak springt, waren z’n zonen de talk of the town Ermelo. Zes van de tien aangeboden Grandorado’s staan straks in de catalogus van de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. De manier waarop ze dat deden was uit het boekje.

Rob Fokkens: ‘Wie goed doet, goed ontmoet’

Eén aangewezen hengst van Uricas van de Kattevennen op dinsdag en één van Extra op donderdag. Ze werden achttien dagen na elkaar geboren en zijn afkomstig uit dezelfde moeder: Jolly Jewel JS (Embassy II x Up to Date). Een prestatie op zich, van fokkers Jacoba Stud uit Wijster. Maar het verhaal achter dit duo maakt het helemaal bijzonder.

Hengstenjury streng maar rechtvaardig bij Gelders Paard

Met drie hengsten voor de tweede bezichtiging sloot de KWPN-fokrichting Gelders Paard vorige week vrijdagavond – tijdens de voetbalwedstrijd Argentinië-Nederland – de reguliere eerste bezichtiging van de KWPN hengstenkeuring af. De jury was dit keer, in tegenstelling tot vorig jaar, relatief streng, maar wel rechtvaardig en nam terecht geen genoegen met tekortkomingen.

Bram Chardon: ‘Ik wist dat ik mezelf moest verbeteren’

“Het is lekker dat ik mijn eerste wedstrijd met tien punten begonnen ben”, vertelt Bram Chardon, nadat hij de Wereldbekerwedstrijd mennen in Genève winnend afsloot. De 29-jarige vierspanrijder maakte het nog wel even spannend, door een foutje te maken in de eerste hindernis. “Gebrek aan routine”, meent de titelverdediger, “zo’n foutje maak ik verderop in het seizoen niet snel meer.”

Westfalen laat selectie over aan fokkers

Sinds enige jaren heeft de Westfaalse fokleiding een nieuwe richting ingeslagen. Met Thomas Münch aan het roer (overigens sinds kort in duofunctie met Katrin Tosberg, de eerste vrouw in de Westfaalse keuringscommissie) wordt de echte selectie aan de fokkers overgelaten. De hengstenkeuring is geen afvalrace meer, eerder een verkoopplatform. Die instelling zorgde vorige week voor 37 (van 55) nieuwe goedgekeurde dressuurhengsten én voor een omzet van over de 3,5 miljoen euro (voor de 22 verkochte goedgekeurde hengsten).

