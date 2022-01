Deze week… KWPN start jaar met 25 kersverse nieuw ingeschreven hengsten

Met 84,5 punten mag Napardi (v. Apardi) zich springkampioen noemen van het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek. Zestien springhengsten werden na 21 dagen onderzoek dinsdag na hun examen in het KWPN-stamboek ingeschreven. Een gemêleerd gezelschap qua exterieur waarbij goede moederlijnen centraal staan.

In de dressuurrichting zijn negen hengsten aan de fokkerij toegevoegd. Of ze ook daadwerkelijk ingezet gaan worden is een tweede. De eindpresentatie was niet voor iedere hengst voordelig. Reesink Horses heeft er in ieder geval twee fijne hengsten bij (die ook als toppers uit de test en de eindpresentatie kwamen) en Gertjan van Olst kan ‘zijn’ fokkers blij maken met een Grand Prix-talent in de dop. Maar ook dat talent kwam er niet helemaal uit in de eindpresentatie.

Wijzigingen kadercriteria dressuur roepen weerstand op

Er is de KNHS veel aan gelegen dat de Nederlandse topruiters in de dressuur- en springsport weer op het podium gaan meedoen. Om dat te bereiken is er één en ander in de topsport aan het veranderen en dat komt niet bij iedereen goed aan. De nieuwste ontwikkeling: in de dressuur wordt de lat voor een plaats in één van de kaders hoger gelegd. Maar of dat ook op de juiste manier gebeurt, daarover verschillen de meningen.

Afscheid van dubieuze trainingsmethode valt Duitsland zwaar

De acht maanden eerder aangekondigde ‘barreerbeelden’ zijn vorige week toch uitgezonden door de Duitse tv-zender RTL. Ludger Beerbaum had zijn verhaal al klaar en kondigt aan juridische stappen te nemen tegen RTL. De angel zit bij de Duitse bond FN, die als enige Europese paardensportbond het ‘touchieren’ (barreren light) toestaat in haar reglementen. Wat ook lijnrecht ingaat tegen de regels van de FEI, die in haar reactie aangeeft dat getoonde trainingsmethode onaanvaardbaar is. Maar de regels aanpassen en barreren in alle vormen simpelweg verbieden is blijkbaar erg ingewikkeld voor de FN.

Herre 524 grootste verrassing van online KFPS Hengstenkeuring

Wederom geen overvol WTC in Leeuwarden waarbij het ‘zwarte goud’ in de hoofdrol stond, maar voor de tweede keer een online versie van de KFPS Hengstenkeuring. Nu niet bij het Fries Congres Centrum in Drachten, maar in manege Gaasterland te Harich dat werd omgetoverd tot strijdtoneel. Acceptatie van dit fenomeen is onvermijdelijk, maar wie je ook vroeg… een ieder smacht naar een real life hengstenkeuring met publiek, schouder aan schouder rijen dik de sterren van de show aanmoedigend. Een kampioen kwam wel naar voren. Het werd Herre 524, de grootste verrassing van de hengstenkeuring.

Rob Ehrens: ‘Altijd voorstander geweest van een combinatieranking’

De Kettingbrief lijkt onderhand een onderonsje te worden tussen de springbondscoaches. We waren van de Noorse springbondscoach Mikael Kolind overgestapt naar de Deense springbondscoach Bo K. Møller en zijn nu uitgekomen bij de voormalig bondscoach van de Nederlandse springruiters: Rob Ehrens. Ten eerste gaat hij in op de vraag met welke blik hij tegen de sport aankijkt en welke richting die opgaat. Bo K. Møller vroeg hem ook naar zijn plannen voor 2022. Zullen we Rob Ehrens dan gewoon weer terugzien in de sport? Wat gaat hij nu doen?

