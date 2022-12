Deze week… KWPN-veeldekkers 2019 overtuigen (nog) niet met nafok

Kjento (326 KWPN-veulens in 2020), Le Formidable (290 KWPN-veulens in 2020) en Jameson RS2 (252 KWPN-veulens in 2020) tekenden samen voor het vaderschap van ongeveer twintig procent van de geboren KWPN-dressuurveulens in 2020. Vorige week kwam het eerste meetmoment voor de nafok van de drie veeldekkers en die kan als een waarschuwing worden gezien om niet al te veel mee te gaan in een hype. Geen van de drie kon echt overtuigen.

2019 was in fokkerij-opzicht een bijzonder jaar voor KWPN-fokkers. Niet alleen werden in het KWPN-najaarsonderzoek 2018 twee bijzondere hengsten met recordscores ingeschreven (Jameson RS2 en Kjento kregen beide 90 punten), de KWPN Hengstenkeuring 2019 had in Le Formidable ook nog eens een kampioen waarvan iedereen in katzwijm viel en zijn eigenaar besloot hem direct in het eerste seizoen aan te bieden. Zo waren er in één klap drie hengsten beschikbaar die alles leken te hebben wat het dressuurhart begeert: ze hadden zich als toptalenten getoond, zijn mooi gefokt en ook nog eens zwart. “In dat jaar kwam er wel veel samen”, zegt Bert Rutten, voorzitter van de hengstenkeuringscommissie dressuur, die toch hoopt dat grote scharen fokkers iets minder met z’n allen achter dezelfde hengst aangaan.

Glock’s Toto jr en Glamourdale laten beste jaargang tot nu toe zien en Ferro speelt weer eerste viool

Vijf dagen reguliere voorselectie voor de KWPN Hengstenkeuring 2023 heeft vorige week 76 dressuurhengsten voor Den Bosch opgeleverd. Bijna veertig procent daarvan komt uit een eerste jaargang. Hoewel getalsmatig de jonge hengsten dus het best vertegenwoordigd zijn straks in Den Bosch, maakten oudere hengsten de beste indruk. Vooraan Glock’s Toto jr (v. Totilas), die zijn beste collectie tot nu toe liet zien. Qua afstammingen valt op: Ferro speelt dit jaar weer eerste viool, nadat hij meerdere jaren aan moest sluiten achter Vivaldi en Totilas.

Lees de verslaggeving van de eerste bezichtiging dressuur en het commentaar van Bert Rutten in de Paardenkrant van deze week.

Verplicht toezichthouden: ‘Het kan niet anders’

De verplichting voor dressuurjuryleden om voortaan drie keer per jaar als toezichthouder op het voorterrein te staan, leverde de afgelopen periode veel reacties op. Gerard Arkema, Manager Wedstrijdsport van de KNHS en Arie Hoekstra, Ledenraadslid voor regio Zuid-Holland geven uitleg: “We hebben tenminste 15.000 keer per jaar een toezichthouder nodig.” Dat blijkt niet te lukken zonder verplichting.

Lees het artikel over de verplichting deze week in de Paardenkrant.

Simone Pearce: ‘Altijd alles zelf moeten uitvinden’

Met twee scores rond de 70% was het internationale debuut van de Australische Simone Pearce en de hengst Cadeau Noir (v. Christ) afgelopen weekend op het CDI bij De Peelbergen geslaagd. De 31-jarige Pearce kwam als jong meisje – ‘eigenlijk was ik nog een cowgirl en wist ik niets van dressuurrijden’ – voor een tussenjaar van school naar Europa, maar ziet zichzelf niet meer terugkeren naar de andere kant van de wereld. Inmiddels heeft ze al vele WK’s voor jonge dressuurpaarden, de Olympische Spelen in Tokio en het WK in Herning op haar erelijst staan.

Het interview met Pearce lees je in de Paardenkrant van deze week.

KFPS zoekt correcte laagverwante hengsten

Het KFPS verzocht haar leden een tijdje geleden zoveel mogelijk laagverwante hengsten aan te bieden voor de eerste bezichtiging. Het stamboek, en dus ook de leden, wil meer bloedspreiding in de populatie. Deze wens is natuurlijk niet binnen een jaartje in te willigen. Daar zal zeker een langere periode voor nodig zijn. Waar fokkers wel rekening mee moeten houden is dat een aangeboden laagverwante hengst ook correct moet zijn. “Het moet wel een sterwaardig paard zijn”, zegt hengstenkeuringscommissielid Piet Bergsma.

De verslaggeving van de KFPS Hengstenkeuring vind je deze week in de Paardenkrant.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »