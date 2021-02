Deze week… KWPN verzint historische coronalist

Er zijn hengstenkeuringen, die blijven je bij. Zoals die van 1995, toen de Brabanthallen vol stonden met schapen, pony’s en koeien, geëvacueerd uit het met overstroming bedreigde rivierengebied. Minstens zo memorabel en historisch was de KWPN Hengstenkeuring 2021. Een krachttoer op internet die alom met lof is ontvangen.

Het evenement kon niet alleen doorgaan, inclusief KWPN Select Sale en een soort van hengstencompetitie (die vanwege corona zo niet mocht heten), de achterban die anders op de Bossche tribunes zat te genieten, maakte het evenement op een geweldige manier online mee. Het programma werd gelardeerd met vooraf opgenomen items, de fokkers van het jaar wer

den super leuk in het zonnetje gezet, er waren interessante studiogesprekken en het KWPN zette zichzelf wereldwijd op een fantastische manier in de schijnwerpers.

Sterke, moderne springjaargang met een gevarieerde, sportgeoriënteerde bloedopbouw

In twee perfect verlopen dagen selecteerde het KWPN vorige week 48 springhengsten voor het verrichtingsonderzoek. Een sterke jaargang moderne hengsten met een gevarieerde, sportgeoriënteerde bloedopbouw. En met een goede inbreng uit de commerciële Europese fokkerij waarbij de genetische belofte leidend is voor de waardering. De jury onder leiding van Cor Loeffen kon het zich daarbij ook nog permitteren om te selecteren op correcte, lang gelijnde, goed ontwikkelde modellen met ruim voldoende basiskwaliteit in beweging.

Nederlandse dressuurpaardenfokkerij wordt volwassen

Hengsten met vijf of meer generaties dressuurbloed, hengsten met drie generaties prestatiemerries (door dressuurprestaties), hengsten die zowel van vaders- als moederszijde uit een ‘Grand Prix-stam’ komen en een verschuiving van bloed in de vaderlijnen (van Jazz en Ferro naar Gribaldi, Vivaldi, Florestan I en Donnerhall). Allemaal tekenen dat de dressuurpaardenfokkerij in een nieuwe fase is aangekomen, volwassener is geworden. Dat liet de KWPN Hengstenkeuring 2021 in Ermelo zien. 44 hengsten van 82 gepresenteerde hengsten (zes afwezig) werden aangewezen.

Deusser en Bond zetten Ward met beide benen op de grond

Op de geweldige grasmat naast het dressuurstadion in Wellington, Florida, was het zondagmiddag genieten van een fantastische barrage in de eerste viersterren Grand Prix van het Winter Equestrian Festival 2021. Daniel Deusser en Ashlee Bond zetten McLain Ward weer netjes met beide beentjes op de grond nadat de Amerikaan de afgelopen tijd in Wellington veel had gewonnen. Ward werd derde, Bond tweede en Deusser won. En de Duitser liet er geen twijfel over bestaan dat hij in het zadel van Killer Queen wel eens tot de topfavorieten kan gaan behoren als de Olympische Spelen dit jaar wel doorgaan.

Wirdmer fan ‘e Boppelannen zoekt internationale spotlights

De veertienjarige Wirdmer fan ‘e Boppelannen werd onlangs uitgeroepen tot KFPS Paard van het Jaar. De hengst werd deels door een jury gekozen en deels door online stemmen. Hij versloeg collega-sportpaard Melle van de Lits, die vooral in de tuigsport furore maakte. Maar ook liet hij de modelmerries Gea v.d. Slothoeve en Wyp van ’t Lansink achter zich. Onder Lisanne Veenje maakt Wirdmer grote stappen in de internationale dressuur.

