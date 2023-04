Deze week… KWPN wil fokwaarden ondanks kritiek publiceren

Er ontstond veel verzet nadat in mei vorig jaar de eerste fokwaarden met genomische informatie in kleinere KWPN-kring bekend werden. Vooral hengstenhouders waren op z’n zachtst gezegd niet blij. De nieuwe fokwaarden pakten aanzienlijk lager uit dan voorheen. Het verzet was zo groot dat het KWPN zich genoodzaakt zag de publicatie van de nieuwe fokwaarden uit te stellen. En er kwam een auditgroep van vier genetici, die het hele proces rond de totstandkoming en bekendmaking onder de loep legde. Het auditrapport is inmiddels vrijgegeven voor publicatie.

Gerben de Jong, hoofd van de Animal Evaluation Unit van CRV, Ids Hellinga, voormalig directeur/hoofdinspecteur KFPS, Jan ten Napel van Wageningen Universiteit en Erwin Koenen van het genetisch adviesbureau Kyllaros laten er in hun rapport geen misverstand over bestaan. De fokwaardeschatting van het KWPN is op een aantal terreinen voor verbetering vatbaar. Hun kritiek betreft zelfs fundamentele kwesties, zoals een gebrekkige relatie tussen aanlegtesten en het fokdoel. Maar met het gebruik van genomische informatie bij de schatting van de fokwaarden is volgens de auditgroep nu juist helemaal niks mis. Die genomics moeten nog verder worden gevalideerd, kunnen dus nog wel een boost in zuiverheid en betrouwbaarheid gebruiken, maar dienen uiteindelijk wel degelijk het doel om tot optimale en vroegtijdige inschattingen te komen.

De Ronde: ‘Ik verwacht nog wel wat meer tegenstand’

IJsbrand Chardon en Koos de Ronde hebben in Kronenberg de eerste kwalificatiepunten verdiend die toegang kunnen geven tot de Wereldbekercyclus 2023/2024. IJsbrand Chardon won de wedstrijd met kleine voorsprong op Koos de Ronde, die tweede werd.

Van financiële zorgen tot ‘paardrijschaamte’: vier toekomstscenario’s uitgewerkt

Niemand kan in de toekomst kijken. Maar nadenken over hoe die toekomst eruit zou kunnen zien en hoe je daar op in kunt spelen, is niet onverstandig. Zeker niet als ondernemer. De FNRS is ermee aan de slag gegaan en kwam tot vier toekomstscenario’s. Hoe ziet onze wereld eruit in 2035?

Paardenvolk verdeeld over ICSI

Met de voortplantingstechniek ICSI worden de mogelijkheden voor topfokkerij enorm vergroot. Moeilijk vruchtbare hengsten en merries kunnen bijvoorbeeld toch optimaal ingezet worden. Maar er zijn ook tegengeluiden, bijvoorbeeld dat merries last hebben van de ingreep en dat de natuur te veel beïnvloedt wordt. Reden voor de Paardenkrant om hier een enquête onder onze lezers over te houden, die door meer dan achthonderd mensen werd ingevuld. En omdat het onderwerp leeft, wijdt ook HorsesTV een uitzending aan ICSI.

Kruislinghengst Melchior ter dekking bij Chardon

De geruchten waren er al een tijdje. Nu bevestigt Jelmer Chardon dat de Fries x KWPN hengst Melchior Phryso (Glamourdale x Karst) ter dekking staat op zijn hengstenstation in Friesland. Chardon: “Ik houd van mooie paarden en dit is een mooi paard. En er is een markt voor.”

