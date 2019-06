Deze week … Lambertus Huckriede demonstreert gebruik hulpmiddelen

Iedereen vindt er wat van: het gebruik van oordoppen en de opzet in de aangespannen sport. Ook, of misschien wel juist, mensen die niet dagelijks in de weer zijn met tuigpaarden of Hackneys hebben er een mening over. Maar er zijn ook veel vraagtekens. En waarom zijn de rijders zo fel tegen het afschaffen van deze hulpmiddelen, terwijl ze zelf soms ook zonder rijden?

De Paardenkrant ging op uitnodiging langs bij Lambertus Huckriede in Usselo om de hulpmiddelen met eigen ogen te bekijken. Verder lezen over dit bezoek kan nu al online.

Duitsland moet afscheid nemen van huidig keuringssysteem

In Duitsland is de afgelopen tijd al veel te doen geweest over de ministeriële richtlijnen voor dierenwelzijn. Vooral over de richtlijn dat een paard minstens dertig maanden (2,5 jaar) moet zijn voor er mag worden begonnen met de training/opleiding zorgt voor veel commotie. Ook staat er in de conceptrichtlijnen dat een paard pas zes maanden later (dus écht 3 jaar) zijn eerste publieke optreden mag maken. Het huidige keuringssysteem, waar de hengsten dan vaak nog niet eens of net 2,5 jaar zijn, is niet veel langer houdbaar.

‘Parcours moet selectief zijn, maar wel goed te doen’

Henk Linders (58) is één van de vaste parcoursbouwers van de Hippische driehoek: De Peelbergen in Kronenberg, Het Azelhof in Lier en Sentower Park in Opglabbeek. Daarnaast bouwt hij op grote internationale wedstrijden als Eindhoven en Ommen. Binnenkort is hij weer actief als hoofdparcoursbouwer op Outdoor Gelderland. Zijn motto is dat een parcours altijd goed rijdbaar moet zijn en leerzaam voor de paarden. Springruiters weten dat te waarderen. Op vrijdag 5 juli organiseert Paardenkrant-Horses.nl in samenwerking met Henk Linders een masterclass parcoursbouwen op Outdoor Gelderland. Ook Willem Greve, die met de deelnemers het parcours zal verkennen, is van de partij. Voor meer informatie en aanmelden: www.paardenkrant.nl/masterclass-parcoursbouwen.

Jazmin Yom-Tov: ‘Verkoop is niet ons doel’

Op de Subtopwedstrijd in Schijndel maakte Jazmin Yom-Tov afgelopen vrijdag een klinkend debuut in de Intermédiaire II. Hoewel de Hongaarse amazone voor het eerst in actie kwam op dit niveau met KWPN-hengst Bojengel (v. Uptown), wist ze gelijk de hoogste score bijeen te rijden. Het duo won met bijna 66% de rubriek. De ambitieuze amazone heeft haar stal in Uden en heeft zichzelf hoge toekomstdoelen gesteld.

