Deze week… Lara de Liedekerke schrijft Belgische geschiedenis in Boekelo

Sinds de eerste editie van Military Boekelo in 1971 stond er nog geen Belgische ruiter of amazone op de hoogste trede van het podium. Afgelopen weekend bewees Lara de Liedekerke-Meier, sowieso al bezig met een ongekend succesvol jaar, dat het wél kan, de favorieten uit eventingnaties verslaan. En dan ook nog met een zelfgefokte nakomeling van de merrie waarmee ze voor het eerst meereed in Boekelo. Maar Boekelo 2025 was niet alleen succesvol voor onze zuiderburen; ook voor Nederland kan deze editie zo maar eens een keerpunt markeren. In de voorzichtige woorden van bondscoach Andrew Heffernan: “Hopelijk is dit het begin van een keerpunt.”

Het piepjonge team dat Andrew Heffernan opstelde in de Nations Cup, bestaande uit Splinter Bergsma (20), Tijn de Blaauw (20), Sterre van Houte (21) en Aliene Ruyter (29), maakte dankbaar gebruik van de kans die ze kregen. Het viertal maakte indruk in de cross, die de eerste drie zelfs zonder hindernisfouten aflegden. Het springparcours vormde een domper voor Tijn de Blaauw, die tot daar aan de leiding ging in de strijd om het Nederlands kampioenschap. Sterre van Houte en Crossborder Radar Love liepen in het springen enkel tijdfouten op en volgen, tot grote verrassing van Sterre zelf, Janneke Boonzaaijer op als Nederlands kampioen. Duitsland sloot de Nations Cup winnend af, terwijl Groot-Brittannië in Boekelo het sterkst bleek. Hoewel Laura Collett na de gewonnen ‘strijd om de gemiste vlag’ op zondag alsnog van het podium gestoten werd.

Nederlands kampioen Sterre van Houte: ‘Helemaal niet verwacht hier te rijden’

Het kan snel gaan. Zo reed Sterre van Houte haar tweede korte vierster een maand geleden in Strzegom; de minimale eis om een lange vierster te rijden. En toch werd ze in Boekelo ‘ineens’ gekroond tot Nederlands kampioen, na een sterk gereden cross en springparcours met slechts tijdfouten. En ook de resultaten van haar teamgenoten stemmen bondscoach Andrew Heffernan voorzichtig positief over de toekomst.

Smolders: ‘Heel speciaal om hier te winnen met Monaco’

De zege in Rome betekende meer dan zomaar een overwinning voor Harrie Smolders. “Dit is voor mij een heel speciale. Negen jaar geleden zag ik Monaco voor het eerst, en dat was tijdens deze wedstrijd in Rome. Ik probeerde hem toen op een zaterdagmorgen als zevenjarige een keer en nu, negen jaar later, wint hij hier. Ook zijn oude eigenaar was erbij om te kijken. Dat maakte het extra bijzonder”, vertelt een enigszins ontroerde Smolders.

Filion wil meedoen in top: ‘Rijd niet voor niks de blaren in m’n broek’

Dominique Filion deed dit najaar een Duitse tour met The Boss (Boston x Louis le Bon) van Reesink Horses: de amazone reed vanaf half augustus in Görlitz, Neustadt-Dosse, Hagen (ook met Hermès-V) en afgelopen weekend in Troisdorf. Daar doorbrak ze de ‘magische’ 70%-grens in de Grand Prix, nadat dat eerder ook al in de Grand Prix Spécial van Neustadt-Dosse was gelukt.

Filion wil in ieder geval graag meedoen op het hoogste niveau: “Ik rijd niet voor niks de blaren in m’n broek”, zegt de amazone lachend. “Ik ben zelf misschien ook wel eens te kritisch en wil ook echt mee kunnen doen als ik ga. Maar aan de andere kant is het ook zo dat je op dit moment in Nederland gewoon meedoet als je scores rond de 70% rijdt.”

Familie Gerritsen zet in op karakter en het fokken van elitemerries

Het waren twee vosmerries uit dezelfde fokstal, met ook nog eens praktisch dezelfde aftekeningen die vorige week dinsdag op de IBOP in Oosteind de show stalen. Het tweetal van de familie Gerritsen liep onder het zadel van Gerrel Vink naar 84 en 81,5 punten. Soblige G (My Blue Hors Santiano x Bordeaux) was met deze 84 punten de topper van de dag. De 81,5 punten waren voor stalgenootje Santorini G (Desperado x In Style). Naast hun kleur en aftekeningen, hebben beide merries ook dezelfde basis. Allebei komen ze voort uit de stam die eerder al het internationaal bekende Grand Prix-paard Fame (v. Bordeaux, Carl Hester) opleverde.

Mildred Gelling: ‘Eerste keer het hele traject en drie keer prijs’

Een paar jaar geleden besloot Mildred Gelling uit Dedemsvaart om het hele traject – van veulen tot driejarige met keuringen en alles er op en er aan – aan te gaan. Het resultaat tot nu toe: twee elitemerries en één voorlopig keurmerrie. Eén van de elitemerries is Split Second (McLaren x Havidoff), die afgelopen vrijdag naar de hoogste score liep in de IBOP van Sonnega.

Kwart van keuringsdeelnemers Oldenburg komt uit Nederland

De voorselecties voor de Duitse hengstenkeuringen – dit jaar bijna allemaal weer in het najaar – zijn vorige week begonnen in Oldenburg. Deze week staat Hannover op het programma, gevolgd door Westfalen en Holstein. In Oldenburg wordt het in ieder geval een Nederlands feestje: een kwart van de voor de keuring geselecteerde hengsten is van Nederlandse fokkers en/of eigenaren.

BWP teruggefloten door hengstenhouders

Het BWP overwoog dit jaar om de derde fase van de BWP Hengstenkeuring af te schaffen, vooral vanuit financieel oogpunt. De Belgische Hengstenkeuring is opgedeeld in drie fasen: de eerste fase is de veterinaire check, de tweede fase de klassieke hengstenkeuring en de derde fase de zadeltest.

Die laatste twee evenementen kosten het stamboek veel, zeker omdat de publieke belangstelling gering is. Daarom opperde het stamboek om de derde fase af te schaffen, maar daar kwam zoveel protest op van de zijde van de hengstenhouders en fokkers dat het plan weer snel in een la verdween, althans voorlopig.

Paarden, publiek en deelnemers blij met Military Boekelo

Willem Greve domineert GP van Oliva met Candy Luck Z

KWPN-hengst Neon GSM domineert Prijs der Besten

Negen Friese hengsten naar nette punten in zadelexamen

