Deze week… Lars Kersten: ‘Ik ben er maar gewoon voor gegaan’

Lars Kersten schreef zondagmiddag de laatste Wereldbekeretappe van dit seizoen op zijn naam met de twaalfjarige Hallilea (v. VDL Zirocco Blue). Als derde starter in de barrage was hij te snel voor zowel Peder Fredricson met Catch Me Not (v. Cardento) als Henrik von Eckermann met King Edward (v. Edward). Kersten vond het geweldig om op de heilige Zweedse grond te mogen rijden. “Als kind keek ik altijd al op televisie naar de Göteborg Horse Show. Hallilea sprong fantastisch, dus ik besloot om ervoor te gaan in de barrage en te proberen om zo goed mogelijk te rijden.” Dat ‘zo goed mogelijk’ zou betekenen ‘beter dan de nummer één van de wereld’ had Kersten zelf ook niet bedacht.

Lars Kersten vierde zijn feestje in Göteborg niet alleen. Zijn Zweedse vriendin Maja Primdahl zat op de tribune met haar familie, net als vader en moeder Kersten. “De atmosfeer is geweldig in het Scandinavium. Ik rijd Hallilea vanaf het babyspringen op 90 cm. Het is heel bijzonder om dat hele proces met een paard te doorlopen, zeker omdat mijn ouders haar zelf gefokt hebben.”

NRPS geeft ruime collectie rijpaardhengsten extra kans

Op de NRPS Hengstenkeuring in Dronten werden afgelopen week maar liefst 23 pony-, 22 dressuur- en twaalf springhengsten aangewezen voor de derde bezichtiging in maart op de showdag. Eén springhengst uit de sport werd onder voorbehoud goedgekeurd. Een zeer ruime collectie met een aantal goede hengsten die veelal ook opvielen op de KWPN Hengstenkeuring. “We willen hengsten graag een extra kans bieden en we zijn blij met het vertrouwen van de eigenaren om hun hengst ook bij ons aan te bieden”, aldus juryvoorzitter Bernard Pleijter.

Domien Michiels: ‘Dit geeft een enorme boost’

Domien Michiels kan het nog maar nauwelijks geloven. Hij reisde met Intermezzo van het Meerdaalhof (Gribaldi x Balzflug) zonder verwachtingen naar de Wereldbekerwedstrijd in Göteborg en zette twee nieuwe PR’s neer. Hij won de Kür en behaalde daarmee zijn eerste internationale zege op het hoogste niveau. En dat met zijn eerste én enige Grand Prix-paard. Het succes in Zweden geeft de Belgische ruiter een enorme boost in het Olympische jaar. Voor Nederland leverde Thamar Zweistra de beste prestatie met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil). Het duo werd derde in de Grand Prix en vijfde in de Kür.

‘Nieuwe’ longlist-paarden laten goede indruk achter

Op de kadervormingswedstrijd in Utrecht realiseerden twee nieuwe paarden op de longlist van bondscoaches Patrick van der Meer en Joyce van Rooijen-Heuitink afgelopen zaterdag mooie scores. Diederik van Silfhout startte voor het eerst op Zware Tour-niveau met Dante US en stuurde de hengst naar 72,26% in de Intermédiaire II. Rixt van der Horst, die nog voor haar eerste start met Eisma’s Royal Fonq al opgenomen was op de longlist, reed haar eerste Paralympische kaderscore met de voshengst.

Eric Berkhof, eigenaar van de Margaretha Hoeve en Van Mossel Automotive Group, komt in de Paardenkrant van deze week aan het woord in de Kettingbrief. Hij heeft het onder meer over de sponsoring in de paardensport: “Sponsoring is een ander delicaat onderwerp. We moeten er niet aan denken dat de twee prachtige horlogemerken zich terug zouden trekken uit de paardensport. De sponsoring in onze sport is veel te dun. We zullen ook voor de sponsoren continu moeten laten zien dat we op allerlei manieren aantrekkelijk zijn als sport en we zullen er zeker voor moeten zorgen ook voor deze sponsoren dat het paardenwelzijn hoog in het vaandel staat.”

