Deze week… Las Vegas verslaat Le Formidable in KWPN Verrichtingsonderzoek

Hoewel de immens populaire keuringskampioen Le Formidable (v. Bordeaux) zaterdag met verve in het KWPN-stamboek werd ingeschreven (80,5 punten), was het Las Vegas – een zoon van Bordeaux-zoon Ferdeaux – die vanaf de eerste dag de meeste indruk maakte onder het zadel in het nieuw opgezette verrichtingsonderzoek. Zaterdag na het examen werd hij beloond met een fraaie puntenlijst en een totaal van 90 punten, waarmee hij de recordscore van Kjento en Jameson RS2 evenaarde. Dit najaarsverrichtingsonderzoek leverde totaal acht dressuur- en twaalf nieuwe springhengsten op.

Voor het eerst was de test verkort van de gebruikelijke 70 naar 35 dagen. Mogelijk doordat de hengsten ten opzichte van het voorjaar al een stuk ouder en meer doorgereden zijn, waren beide jurykoppels tevreden. “Om een inschatting te maken of een hengst voldoet aan je eisen, denk ik dat 35 dagen voldoende is. Het probleem is dat je geen uitloopmogelijkheden hebt. Heeft een hengst een kleine blessure of is hij even niet helemaal fit, dan heb je geen tijd om hem te laten reconstrueren”, aldus voorzitter Bert Rutten. Collega-commissielid Marian Dorresteijn vult aan: “We moeten wel afwachten hoe het straks gaat in het voorjaarsonderzoek als de hengsten nog veel jonger zijn. Dan kan een terugslag van grotere invloed zijn.”

In KNHS Trainingsseminars draait het om de basis

Het trainingsseminar is één van de paradepaardjes waarmee de KNHS wil voorzien in de kennisbehoefte van haar leden. Van oudsher is het de jaarlijkse bijscholing voor instructeurs, maar vandaag de dag is het een publiekstrekker voor iedereen die wat wil leren. Dit keer driemaal met oud-Olympiërs, die aan de slag gingen met getalenteerde jeugdruiters en -amazones.

Maud de Reu: ‘Er ging een wereld voor me open’

Maud de Reu rijdt drie jaar in de paradressuur en sinds ze de beschikking heeft over Webron (v. Sir Sinclair) zit haar carrière enorm in de lift. Zo was het NK-debuut vorig jaar goed voor brons, werden ze tweede in de finale van de Para Dressuur Trophy, behaalden ze internationale successen en volgde opname in het A-kader. Nu mag het succesduo voor het tweede jaar op rij naar Jumping Amsterdam en lijkt Tokio een realistisch doel.

Negen extra tuigpaardhengsten voor Den Bosch

In een bomvolle Willem Alexander-hal wees de herkeuringscommissie tuigpaard, bestaande uit Henk Rootveld, Henk Lassche en Johan Holties, afgelopen vrijdagmiddag bij de herkansing voor de tuigpaardhengsten negen extra hengsten aan voor Den Bosch. Nog eens vijf werden ster(waardig) bevonden. “Wij denken dat deze negen met de zes al eerder aangewezen hengsten, een interessante collectie vormen voor Den Bosch”, meldt voorzitter Henk Rootveld, die voor Den Bosch de pedigree (bloedvoering) gaat doornemen met zijn commissie.

Frits de Jong: ‘Met elkaar kan alles, tegen elkaar kan niets’

“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.” Dit waren de woorden die burgemeester Fred Veenstra van de gemeente De Fryske Marren vorige week tijdens de KFPS Hengstenkeuring in Leeuwarden uitsprak tegen de 75-jarige Frits de Jong uit Tjerkgaast. De allround paardenman ontving deze bijzondere erkenning voor zijn grootse inzet in diverse besturen en op diverse vlakken waarbij vooral het Friese paard voorop stond. De benoeming kwam als een complete verrassing en maakte de man met doorgaans geen gebrek aan gespreksstof tot een stil en emotioneel geraakt man.

