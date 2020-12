Deze week… Loeffen: ‘Dat fokkers wat langer afwachten is niet negatief’

De in het najaar 2016 en in het voorjaar 2017 ingeschreven hengsten (26 totaal) konden in het dekseizoen 2017 voor het eerst aan de bak. Deze 26 hengsten brachten samen 197 hengstveulens voort in 2018 en uit die groep werden slechts dertien hengsten gepresenteerd op de eerste bezichtiging. Hoe ziet commissievoorzitter Loeffen dat? “Ik vind het niet per se negatief dat veel fokkers wat langer afwachten en de sport als meer bepalend zien voor hun keuzes.”

De redactie van de Paardenkrant zocht van de 26 eind 2016/begin 2017 ingeschreven hengsten uit hoeveel hengstveulens deze hengsten hebben voortgebracht en hoeveel van die hengstveulens nu in Ermelo werden gepresenteerd. Veel bleef er niet aan de strijkstok hangen: dertien gepresenteerde hengsten (van acht vaders) en daarvan mogen er vijf naar de tweede bezichtiging. “De fokkers van springpaarden hebben zich de afgelopen jaren wat meer richting de sport geëvolueerd: de focus ligt op bewezen hengsten die in de sport lopen of veel sportpaarden hebben gebracht. Veel fokkers wachten nu eerst een paar jaar af voor ze een jonge hengst inzetten, ze willen de hengsten in de hengstencompetitie of in de sport zien of willen eerst een paar veulens of nakomelingen gezien hebben op de keuringen. Ik denk niet dat dat afwachten een negatieve ontwikkeling is”, aldus Cor Loeffen.

Nieuw jurykorps KFPS wijst 109 jonge hengsten aan

De KFPS-hengstenkeuringscommissie, bestaande uit Piet Bergsma, Corrie Terpstra en tijdelijk lid Annemieke Elzinga, heeft na zes dagen keuren 109 jonge Friese hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging. Dit totaal ligt bijna gelijk aan dat van vorig jaar, toen er 104 hengsten uit de eerste bezichtiging een doorverwijzing kregen. Het aantal van 109 zou nog iets kunnen stijgen wanneer er uit de her- en nakeuring nog sterwaardige hengsten zouden voortvloeien.

Kuipers klaar voor volgende stap met Gallardo CSI

Met Gallardo CSI (v. Ustinov) sprong Doron Kuipers zaterdag naar een knappe derde plaats op het tweesterrenconcours in het Belgische Opglabbeek. Gallardo werd voordien gereden door Hanneke Mulderij die ook nog eigenaar is van het paard. “Hanneke had een ongeval waardoor ze haar paarden niet kon blijven rijden. Gelukkig zit ze ondertussen weer in het zadel, maar ik ben Gallardo vorig jaar voor haar gaan rijden. En dat gaat boven verwachting. Voorlopig kan ik Gallardo blijven rijden en misschien kunnen we volgend jaar een stapje hogerop zetten.”

AES geeft goedkeuring aan 39 hengsten waaronder echte uitschieter

Met het gebruikelijke ruimhartige beleid – ‘alleen niet als het echt niet kan’ – kregen vrijdag op de AES Hengstenkeuring in Schijndel 39 van de 43 hengsten een goedkeuring. “Een breed spectrum, dat is ook onze filosofie”, aldus jurylid Koen Olaerts, die zegt blij te zijn met deze nieuwe lichting. “We hadden in de springrichting een echte uitschieter, een subtop met een aantal hengsten die een heel goede kunnen worden en een breed middenstuk met fijne paarden die iets kunnen toevoegen. In de dressuurrichting hebben we in About You een hengst die het onder het zadel fantastisch doet.”

Springruiter Bart Bles investeert in mini-Shetlandtopper

Nadat de midden- en grote maat Shetlandhengsten vorige week goedgekeurd en geplaatst waren, volgden zaterdag na de pauze de kleine en minimaats hengsten. Juryvoorzitter Libertus Alderkamp is enorm enthousiast over beide groepen. “In de kleine maat is de potentie dit jaar erg groot. We konden met gemak aan de eigenaren van zes hengsten het dekbrevet overhandigen, dat was voorgaande jaren weleens anders”, aldus Alderkamp. In de minimaat was de koppositie voor de zwartroan Moos van d’ Eul (v. Flexability van de Colorstable), die op de keuring gepresenteerd werd door Rinus Geven en bijna ter plekke verkocht werd aan springruiter Bart Bles.

