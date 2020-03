Deze week… Lot manegebedrijven vooral in handen lesklanten

De lesklanten van Manege Zwolle en Manege Beukers tonen begrip voor de overheidsmaatregel om sportclubs – en dus ook maneges – te sluiten vanwege het coronavirus. “Maar hoe ze straks reageren als het nieuwe kwartaalabonnement geïncasseerd moet worden, dat is voor ons het grootste zorgenkind”, zegt Ronald Beukers, eigenaar van de gelijknamige manege in Oudkarspel.

“We hopen dat we hele lieve klanten hebben die coulant zijn, zodat ze niet eind maart hun kwartaalabonnement opzeggen”, zegt Esther van der Steenhoven, die samen met haar man Bram van Jaarsveld eigenaar is van Manege Zwolle. “Dat zou voor ons echt een strop zijn. Die drie weken tot zes april kunnen we wel uitzitten, maar daarna hebben we – net als vele andere manegebedrijven – echt wel een probleem. Voor een kapper en een restaurant is de situatie ook slecht, maar die kunnen stoppen met inkopen. Het probleem van een manegebedrijf is dat bij het wegvallen van inkomsten, de uitgaven wel hoog blijven. De paarden krijgen gewoon voer en je verbruikt hooi en stro, daar kun je niet op beknibbelen.”

Kristy Snepvangers gaat vol voor de eventing

De cijfers zijn indrukwekkend: elfduizend abonnees op haar YouTube-kanaal, veertienduizend volgers op Instagram, twee EK’s, zes paarden onder het zadel waarvan twee in het juniorenkader eventing. En dan is ze nog maar vijftien jaar! Misschien wel nog indrukwekkender is het enthousiasme en fanatisme waarmee Kristy Snepvangers dit alles doet. “Ik ben ervan overtuigd dat je je dromen kunt bereiken, als je maar hard genoeg werkt.”

Grand Prix-familie Kral blijft groeien

Kortgeleden maakte Hanneke Kral haar U25 Grand Prix-debuut met Dancer (United x Balzflug) en belandde daarmee op de tweede plaats achter haar zus Paulette. Een bijzonder moment voor de Zoetermeerse familie Kral. Uit een negen kinderen tellend gezin is Hanneke namelijk de vierde die aanklopt op het hoogste dressuurniveau. “We kunnen er echt van genieten als één van ons vieren het goed doet”, vertelt de amazone.

Wisselende reacties op KWPN-deklicenties

Omdat het KWPN-voorjaarsonderzoek niet plaats kan vinden, nam het Algemeen Bestuur van het KWPN vorige week een drastisch besluit: alle in Den Bosch aangewezen hengsten krijgen voor dit seizoen een tijdelijke deklicentie. Mits ze veterinair in orde zijn. De Paardenkrant belde een rondje met fokkers en hengstenhouders hoe zij dit besluit zien. De reacties zijn wisselend.

Wandelpaard leidt gebroeders De Heer naar topfokmerrie

Het BWP-gewest Sint-Niklaas heeft de traditie om een verdienstelijke fokmerrie te huldigen als Fokmerrie van het Jaar. Dit jaar kwam Candra van het Indihof (v. Rubens du Ri D’Asse) in de schijnwerpers te staan. “Na mijn vakantie zag ik ineens dat Candra was uitgeroepen tot BWP-merrie van het jaar. Dat heb ik wel drie keer terug moeten lezen”, vertelt eigenaar Chris de Heer verrast.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op http://paardenkrant.nl/krant Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »