Deze week… Lynne Maas: ‘Ik geef Electra nu de duidelijkheid die ze nodig heeft’

Dat Electra (Jazz x Ferro) een paard is dat alles in huis heeft voor de Grand Prix is nooit een geheim geweest. De laatste tijd komt dat er ook steeds meer uit met als voorlopige hoogtepunt Compiègne, afgelopen weekend. In de FEI Nations Cup reed Lynne Maas twee persoonlijke records met de veertienjarige merrie: 72,783% in de Grand Prix en 74,596% in de Spécial. Wat heeft Maas gedaan om dat voor elkaar te krijgen? “Ik train sinds kort bij Rieky Young en zij leert me om Electra de duidelijkheid te geven die ze nodig heeft. En daardoor komt ook de rust er in.”

“Ik heb altijd in Electra geloofd, maar de afgelopen jaren begon ik het geloof in mezelf kwijt te raken. Ik dacht: hoe kan het er dan toch steeds niet uitkomen in de ring?”, vertelt Lynne Maas openhartig.

Het was Maas’ partner Ricky Lievaart die afgelopen winter ‘ingreep’. “Hij was er klaar mee en zei: ‘Nu gaat het anders of ik ga niet meer mee op concours.’ Hij is naar Rieky toegestapt en vroeg of ze me les wilde geven. Voor mijn verjaardag kreeg ik een les van Rieky cadeau, dat was eind november net voor CDI Kronenberg.”

Lees het hele verhaal in de Paardenkrant van deze week, die nu te bestellen is in onze webshop.

Vincent Voorn: ‘Je moet nul rijden in deze serie’

De Nederlandse springruiters onder leiding van Vincent Voorn reden zondag op soevereine wijze naar de winst in de EEF 3* Nations Cup. Na twee omlopen stonden er voor de oranjejassen uitsluitend nulrondes op het bord. Voorn: “Als je hier wilt winnen kan je je geen fout permitteren. Dat had ik vorig jaar al geleerd.”

Het verslag van de wedstrijd in Mannheim staat deze week in de Paardenkrant.

Pim Mulder maakt zich op voor debuut in landenwedstrijd

Bijna tien jaar geleden stond Pim Mulder met een interview in de Paardenkrant. Hij was net gesetteld op de Driehoekhoeve van de familie Schuttert en stond te popelen om (inter)nationaal aan de weg te timmeren. Dat is heel aardig gelukt, onder andere met Zo Special, Djoost Again, Dywis en Milton Z. Na een succesvol verlopen NK vorige week – zesde plaats, podium binnen handbereik – staat de inmiddels 42-jarige springruiter voor een nieuwe stap: het debuut in een landenwedstrijd. “Ik ben niet zo’n dromer. Maar met deze paarden kan ik wel een keer doorpakken.”

Lees het interview met Pim Mulder in de Paardenkrant van deze week.

Rijpaardfokkerij zorgt voor professionaliteit op Stoeterij Turfhorst

Het fokken van een veulen is één, maar het zien uitgroeien tot een mooi sportpaard vindt Eric Koele het allermooist. Hij heeft zijn passie voor de fokkerij doorgegeven aan zijn kinderen. Op Stoeterij Turfhorst in Wezep zwaait zoon Thom inmiddels het scepter. Hij wil graag van hun gezamenlijke hobby een bedrijfseconomisch succes maken en de basis ligt er. Dit jaar worden er totaal 29 veulens verwacht, mooi gespreid over verschillende disciplines en rassen. Zo stonden er voor dit jaar acht dressuurveulens, tien springgefokte veulens en ook nog altijd elf Welshveulentjes op het lijstje. De helft heeft zich inmiddels al gemeld.

Lees de nieuwe aflevering van Fokkersvreugde deze week in de Paardenkrant.

Van den Oetelaar: ‘Bij O’Bailey heb ik geprobeerd alles goed te doen’

Als Kees van den Oetelaar over de nieuwe Nederlandse kampioen O’Bailey (Darco x Contact van de Heffinck) praat, is het alsof hij het heeft over één van zijn kinderen. Hij had direct op de Flanders Foal Auction in 2014 ‘het gevoel’ bij dat paard. “Ik heb natuurlijk een boel paarden, maar er zijn er bij die ik bij huis wil hebben. Om ze echt te leren kennen en te luisteren naar wat ze me vertellen.” En dat deed Van den Oetelaar, luisteren naar O’Bailey. Om alle kwaliteit die er in zit, te behouden.

Lees het verhaal over O’Bailey in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop