Deze week… Machtig mooi weekend voor de springjeugd

Met tweemaal goud (junioren en children) en zilver (pony’s) heeft de Nederlandse springjeugd het seizoen in de Nations Cup-finale voortreffelijk afgesloten. Zeker de revanche op de altijd sterke Ieren door de junioren smaakte zoet. Drievoudig bondscoach Edwin Hoogenraat is een tevreden man.

Op het EK eerder dit jaar waren de Ieren feitelijk al een keer verslagen, vertelt de Nederlandse bondscoach. “Doordat iemand door de start liep voor het jachtparcours van Thijmen Vos kreeg hij vier seconden extra aangerekend. Natuurlijk hebben we wel protest ingediend, we hadden het zelfs op beeld, maar helaas werd daar niks mee gedaan. Dus verloren we uiteindelijk met 1,96 punten van de Ieren, die al het hele jaar loeisterk zijn. Dat we nu wel aan het langste eind trokken was dus extra mooi. En ze gaven het niet cadeau hoor; we moesten er echt voor strijden.”

Bijzonder was volgens Hoogenraat ook de zilveren medaille van de ponyruiters. “Bij de pony’s kon ik niet het EK-team opstellen. Ava Eden van Grunsven en Bethany Vos waren wel beschikbaar, maar Noa Fransen was compleet nieuw in dit team. Deze prestatie was dan ook boven verwachting. En ook de children deden het geweldig. Ja, ik had een machtig mooi weekend!”

Deceptie op EK voor eventingjeugd na flitsende start

Voor de junioren en young riders van bondscoach Marcelle de Kam duurde het Europese Kampioenschap voor de eventingjeugd in het warme Montelibretti precies één dag te lang. “Het was een rollercoaster aan emoties. Tot aan de laatste dag was het zo gaaf en zo cool, heel jammer dat we het om diverse redenen niet konden afmaken”, aldus De Kam. “We stonden dicht op het brons en alles stond dicht op elkaar, we hadden echt kansen maar het moet ook meezitten.”

Leegloop bij KFPS-bestuur: machtsstrijd achter de schermen opgelaaid

De avond voordat in Harich onder een vrolijk zonnetje de Centrale Keuring begon, barstte de bom bij het bestuur van het Friezenstamboek KFPS. Voorzitter Tineke Schokker en vice-voorzitter Ella Wiersma traden per direct terug. Toen dat de volgende ochtend bekend werd gemaakt, was de feeststemming op de CK meteen weg. Zoals wel vaker de afgelopen jaren, ging het meer over de poppetjes dan de paarden.

Vragen en antwoorden over EVCM

In het anderhalf uur durende Horses-webinar met de titel ‘ECVM: potentieel probleem of storm in een glas water’ deelden Tijn Spoormakers en Aldo Doveren onlangs hun kennis over dit complexe onderwerp. Hoewel er, in de woorden van laatstgenoemde, voorlopig nog meer vragen dan antwoorden zijn over Equine Complex Vertebral Malformation (vormvariaties aan de halswervels van paarden), was dit absoluut informatief. In dit artikel een aantal concrete vragen die, in of na het webinar, beantwoord zijn door de sprekers.

Verervers Blue Hors Zack, Gribaldi en Bordeaux domineren kampioenschap

Waar het WK dressuur in Herning het kampioenschap van de nieuwe generatie ruiters (of vooral amazones) was, werd het EK in Riesenbeck het kampioenschap van de nieuwe generatie paarden. Niet alleen een nieuwe generatie paarden (75 procent van de deelnemers was dertien jaar of jonger), maar ook een nieuwe generatie vaders.

