Deze week… Maikel over Elwikke: ‘Ze kan ook winnen hoor’

Zesde in Madrid, vierde afgelopen weekend in Londen. Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek) manifesteert zich nu ook op het Wereldbekertoneel. In Londen was het opnieuw die dekselse Scott Brash die met Hello Jefferson de winst naar zich toe wist te trekken. Maar de tijd van Elwikke en van der Vleuten komt nog.

“Ze kan ook winnen op dit niveau”, weet Maikel van der Vleuten. “Maar dan moet het allemaal mee zitten. Ik heb die barrage van zondag ondertussen nog een paar keer bekeken. We maken maar één galopsprong meer dan winnaar Scott Brash met Hello Jefferson, maar het scheelt wel 1,7 seconde.”

Lees het interview met Maikel van der Vleuten in de Paardenkrant van deze week.

Glamourdale opnieuw klasse apart

In de Wereldbekeromloop van Londen kon vorige week donderdag en vrijdag niemand tippen aan KWPN-hengst Glamourdale (v. Lord Leatherdale) en Lottie Fry. Terwijl zijn zonen in de nakeuring van het KWPN opnieuw het visitekaartje voor hun vader afgaven, passageerde en piaffeerde de zwarte hengst zelf naar 84,03% in de Grand Prix. Een dag later scherpte de combinatie hun Kürrecord zelfs aan naar 90,99%. Voor eigenaar Gertjan van Olst na een topjaar natuurlijk opnieuw een opsteker.

In de Paardenkrant van deze week het verslag van de Wereldbekerwedstrijd in Londen, een uiteenzetting van de KWPN-nakeuring én een interview met Gertjan van Olst over de successen van het afgelopen jaar.

Maand lang met vijf paarden op vrachtschip

Om je als getalenteerde Argentijnse springruiter te ontwikkelen tot topruiter, kun je niet je leven lang in Argentinië blijven. Je móet naar Europa of Amerika om je ogen en oren de kost te geven. Dat is nu zo en dat was zestig jaar geleden ook al zo. Tegenwoordig wordt het team van paarden, grooms, ruiters et cetera overgevlogen naar Europa, maar vijftig, zestig jaar geleden was dat wel anders. Jorge Llambi, één van de grootheden uit de Argentijnse springsport, mag dan al 83 jaar zijn, hij herinnert zich de 29-daagse overtocht per vrachtschip van Buenos Aires naar Marseille nog goed.

Lees het interview met Jorge Llambi deze week in de Paardenkrant.

Kunnen mijn paarden ’s nachts nog in de wei?

Tijdens het webinar ‘De wolf en de paardensector’ werd duidelijk dat er veel vragen zijn over dit onderwerp. Omdat niet alles behandeld kon worden in de uitzending verzamelden we de vragen. Ze worden in de Paardenkrant van deze week beantwoord door Jaap van der Meulen, gespecialiseerd in wolven en betrokken bij het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging, Kees de Krom van Gallagher en Heleen Prinsen van LTO Nederland, mede namens de Sectorraad Paarden.

Hartsuijker laat fokkersdroom familie Wolfs uitkomen

Vanaf het moment dat Hartsuijker (Johnson x Scandic x Métall) was geboren, dacht Irene Wolfs dat ze haar eerste goedkeurde hengst had gefokt. Dat werd het uiteindelijk niet: Hartsuijker bracht het op de KWPN Hengstenkeuring tot de derde bezichtiging alwaar het schip strandde. Vervolgens kwam de vos onder het zadel van Dinja van Liere en hoewel hij als jong paard goed meeliep, stond hij een beetje in de schaduw van zijn leeftijdsgenoten Hermès, Haute Couture en Total US, die ook door Van Liere werden gereden. Maar nu het fokproduct van de familie Wolfs succesvol op het internationale hoogste niveau loopt, zijn de fokkersdromen meer dan uitgekomen.

