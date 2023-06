Deze week… Maikel van der Vleuten: ‘Er vol voor gegaan’

Wát een concours, het afgelopen weekend voor de Nederlandse afvaardiging in het Franse Cannes. Hoewel de Belg Pieter Devos met MoM’s Toupie de la Roque (v. Kannan) lang op weg leek naar winst in de vijfsterren GCT Grote Prijs, kwam deze uiteindelijk in Nederlandse handen. Maikel van der Vleuten kwam, zag en overwon met zijn toppaard Beauville Z N.O.P. (v. Bustique). “Ik wist dat ik ‘m kon winnen en ben er vol voor gegaan”, zegt Van der Vleuten.

Nog een Nederlander prominent aanwezig in de Grote Prijs: Harrie Smolders met Monaco NOP (v. Cassini II). De combinatie was veruit de snelste, maar in de lijn naar de laatste hindernis nam Smolders net iets te veel risico, waardoor hij uiteindelijk op de zevende plaats strandde.

Friese tuigpaardrijders proactief over welzijn

De Vereniging het Friese Tuigpaard (VFT) heeft in een uitgesproken brief naar al haar leden een duidelijk standpunt ingenomen over het belang van dierwelzijn. Aanleiding hiervoor is niet alleen de toegenomen druk vanuit organisaties zoals Dier&Recht, maar ook kritiek uit eigen gelederen over onder meer het gedrag van rijders op het voorterrein en de handhaving door officials.

Nederlandse U25-ruiters met goede kaarten naar EK

CDI Geesteren vormde afgelopen week de laatste observatiewedstrijd richting de Europese Kampioenschappen voor de dressuur children, junioren, young riders en U25-ruiters. En waar Nederland bij de junioren en de young riders weleens sterkere groepen had, lijkt het erop dat er bij de U25 zeker wel een medaille inzit (en dat zou zo maar eens een gouden kunnen worden). Op de laatste observatie maakten de U25-ruiters een sterke indruk met Marten Luiten vooraan. Luiten reed in de U25 Grand Prix van Geesteren wéér naar een nieuw PR met Fynona (v. Ampère): een waanzinnige 75,769%.

Zeventienjarige Sam Couwenberg wint met tweespan pony’s

Sam Couwenberg vindt de mensport al van jongs af aan prachtig. Dat kan ook bijna niet anders als je de dochter bent van Erik Couwenberg, de tweespanrijder die deel uitmaakte van het B-kader en in 2015 uitkwam op het WK. Sam behaalde twee EK-medailles met haar enkelspan en heeft nu de smaak te pakken met haar tweespan Welshpony’s. Na haar overwinning in Saumur is het de hoogste tijd om nader kennis te maken met dit mentalent.

Gedeputeerde Jan Markink legt taken neer maar blijft actief voor paardensector

Nog een kleine twee weken, dan vindt de overdracht plaats en neemt Jan Markink (69) afscheid van het Provinciehuis. Twaalf jaar lang was hij als gedeputeerde voor de VVD werkzaam in de Provincie Gelderland en vervulde daarin voor de sport in het algemeen en de paardensport in het bijzonder een belangrijke rol. Een mooi moment voor een interview met de paardensportliefheber, voormalig veehouder en politicus uit Borculo.

Tim Lips: ‘Oncarlos liet mijn dromen uitkomen’

Topsport met paarden lijkt vooral te gaan om goud, geld en roem. Maar vóór een topruiter faam en fortuin met zijn paard heeft vergaard, is er eerst een band ontstaan met dat paard. En die verdwijnt niet als het paard na een glorieuze carrière met pensioen is gegaan. De meeste toppaarden blijven bij hun ruiter ook nadat een vol stadion afscheid van hen heeft genomen. Paardenkrant-Horses.nl neemt bij topruiters een kijkje in hun pensionadowei. In deze editie bij Tim Lips en Oncarlos (27), die als dressuurpaard bij Lips kwam, er lang over deed om te leren springen, maar in de cross van begin af aan precies wist wat hij moest doen. Met Oncarlos werd Lips in 2008 vijftiende op de Olympische Spelen van Hongkong.

