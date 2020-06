Deze week… Maikel van der Vleuten knalt post-coronatijdperk in

Beter kan je niet beginnen aan de heropstart van de competitie. Maikel van der Vleuten en zijn intussen zeer ervaren merrie Dana Blue schreven de afgelopen weken niet één, maar twee opeenvolgende Grote Prijzen op hun naam. Dat gebeurde twee keer in het mondaine St. Tropez. De Franse badstad was voor veel Europese ruiters de uitverkoren locatie om hun terugkeer op het internationale toneel te vieren. Het verlangen om weer te rijden was duidelijk groot, de competitiviteit ook, maar het was uiteindelijk Van der Vleuten die zijn concurrenten twee weken achtereen de loef afstak.

“Nog beter beginnen, is inderdaad moeilijk”, beseft ook de ruiter uit Someren. “Ik ben dan ook heel tevreden met hoe mijn paarden sprongen. Dat ik twee weken op rij de Grote Prijs win, is natuurlijk heel mooi, maar het gaat me toch voornamelijk om het gevoel dat mijn paarden me gaven. Dat gevoel was schitterend, dus dat belooft alleen maar goeds voor de komende weken. Het is maar te hopen dat de meeste wedstrijden vanaf nu kunnen doorgaan.”

Blaauw: ‘Ondernemers optimistisch gestemd’

De noodkreet om wedstrijden toe te staan van VSN en LTO Paardenhouderij was nog maar net geuit toen premier Rutte aankondigde dat bijna alles weer mag. Op 1,5 meter afstand dan. Na een wedstrijdstop van bijna vier maanden kan er dus weer gestreden worden om winstpunten én prijzen. Een verademing, niet in de laatste plaats om economische redenen. Bijna 75% van de hippische ondernemers heeft volgens de coronamonitor gebruik gemaakt van één van de steunmaatregelen vanuit de overheid: TOGS, NOW of de coulanceregeling van de Belastingdienst. Zo’n 30% had verwacht dat de gevolgen ernstiger zouden zijn. Blaauw: “We merken dat ondernemers momenteel optimistisch gestemd zijn. Hippische ondernemers zijn over het algemeen gewend aan lage marges en veel zelf doen. Ze gaan niet snel bij de pakken neerzitten.”

Peutz: ‘De observaties zijn open voor iedereen’

Direct toen duidelijk werd dat het EK voor de dressuurjeugd overgenomen werd door Hongarije, besloot de KNHS voor twee observatiewedstrijden te gaan. In Exloo werd afgelopen zaterdag de eerste observatie voor de children, junioren, young riders en U25 verreden. In tegenstelling tot veel andere landen, die bijvoorbeeld voor een trainingsweekend kiezen, is in Nederland gekozen voor twee observatiewedstrijden. “Dan is het voor iedereen open, iedereen kan meedoen”, licht Monique Peutz, bondscoach van de junioren, young riders en U25 toe. Maar toch zal de selectie anders zijn dan in een ‘normaal’ jaar.

Eerste VERT/VHN/VFT-concours in de steigers

Men neme een coronacrisis en combineert dat met een breuk met de KNHS. Hoe ingewikkeld is het om vervolgens een tuigconcours te organiseren? CH Houten laat zich niet uit het veld slaan en begint met een datum en aankondiging: 8 augustus op de Zilfia’s Hoeve. Het doel is vooral om weer leuke dingen te kunnen doen met elkaar, maar het is volgens de organisatoren nog de vraag hoeveel rijders en paarden klaar zijn om weer op concours te gaan.

Een zakbreukoperatie zonder castratie

Bij iedere paardenhouder gaan de nekharen overeind staan als een paard koliekverschijnselen vertoont. De eigenaar van een hengst heeft nog een aandoening om in het achterhoofd te houden. Een levensbedreigende vorm van koliek bij een hengst is de hernia scrotalis, ofwel de zakbreuk. Eerder hield een operatie daarvan eigenlijk standaard een (eenzijdige) castratie in, maar dat is tegenwoordig niet meer nodig. De dierenartsen van Dierenkliniek De Bosdreef en De Morette in België ontwikkelden twee technieken waardoor castratie niet meer nodig is.

