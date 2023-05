Deze week… Maikel van der Vleuten Nederlands kampioen: ‘Ik had dit niet verwacht’

In het zuiden vol zon werd Maikel van der Vleuten zondagmiddag voor de tweede keer in zijn carrière Nederlands kampioen springen bij de senioren. Kim Emmen werkte zich met Island V G (v. Zirocco Blue VDL) gestaag op in de ranglijst en kaapte nog bijna het kampioenschap voor zijn neus weg. Een tijdfout in de eerste ronde van zondag bleek de spelbreker voor haar. Harrie Smolders en Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) tekenden voor brons.

Van der Vleuten was donderdag, nog maar net terug uit Mexico, met twee van zijn wat minder ervaren paarden aan het jachtparcours begonnen. Op vrijdag had hij zich al richting de top van het klassement opgewerkt, waar toen Jur Vrieling nog zonder strafpunten bovenaan stond. Dat hij het kampioenslint zou verdienen met O’Bailey vh Brouwershof (v. Darco) was ook voor Van der Vleuten zelf een verrassing: “Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht”, vertelde de ruiter na afloop. Luigi d’Eclipse had op papier de betere kansen. Maar, aldus de kampioen: “O’Bailey is wel een paard waar ik in de toekomst nog veel plezier van kan hebben.”

Jos Lansink blij met nieuwe kampioenschapscombinaties

Maikel van der Vleuten werd afgelopen weekend dus Nederlands kampioen met een negenjarige die we nog niet zo vaak gezien hadden en Kim Emmen werd reservekampioen met een tienjarige die eind vorig jaar nog maximaal 1,45 m. sprong. Beiden hadden bovendien net zo goed kunnen winnen met het andere relatief jonge paard dat ze hadden meegenomen. Ook de rest van de top tien reed grotendeels op negen- of tienjarige paarden. Een mooie opsteker voor de bondscoach. Voor Jos Lansink was de parade van verse combinaties op dit kampioenschap verhelderend. En bemoedigend bovendien. De bondscoach liet na afloop weten blij te zijn met wat hij gezien had en zeker een aantal nieuwe combinaties in het vizier te hebben voor de landenwedstrijden.

Dispuut over fokwaarden dreigt KWPN te verdelen

De negen grootste hengstenhouders van Nederland hebben zich tegen het KWPN-beleid inzake de fokwaardeschatting gekeerd. Tegelijkertijd uitten de leden van de fokkerijraad springen hun ernstige twijfel over of het geschonden vertrouwen in het Algemeen Bestuur wel kan worden hersteld. Wat is er aan de hand, dat een meningsverschil zo kan escaleren? In de Paardenkrant van deze week een beschouwing.

Willemina van der Goes: ‘Lancelot heeft een motor als een Ferrari’

“Je bent net een passagier die mee mag”, lacht Willemina van der Goes na haar zege zondag tijdens Horse Trials Ede in de CCI2*, als ze vertelt over haar troef Lancelot (High Shutterfly x Unaniem). Ze kocht de ruin vier jaar geleden net zadelmak bij Lauw van Vliet. Ze viel voor hem, vooral omdat hij een enorme motor heeft. “Net als een Ferrari. Zo vind je ze niet vaak.”

Meghan Mühlebach: ‘Play is een snelle leerling’

Meghan Mühlebach draaide verdienstelijk mee in de Subtop en was niet op zoek naar een nieuw paard. Maar toen haar instructeur vond dat Mühlebach een beter paard nodig had, kwam ze uit bij Let’s Play (Franklin x OO Seven). Het was liefde op het eerste gezicht en op de EDS-veiling kon familie Mühlebach de destijds driejarige ruin kopen. Het bleek een goede match tussen de amazone en haar ‘droomprins’: zo werden ze vorig jaar derde in de finale van de Pavo Cup voor zesjarigen en sinds kort komt het duo succesvol uit in het ZZ-Zwaar.

