Deze week… Mans gekroond tot verrichtingskampioen

In alle rust deden dinsdag dertien driejarige, drie vierjarige en een vijfjarige springhengst eindexamen van het KWPN-verrichtingsonderzoek dat slechts 21 dagen heeft geduurd. Alle zeventien hengsten werden ingeschreven. Via de herkansing onder het zadel in september werd de toen nog naamloze zoon van Comme il faut aangewezen. En die nu tot Mans gedoopte hengst van Herman Seiger werd met 88 punten gekroond tot enigszins verrassende verrichtingskampioen.

Seiger, bekend als fan van Comme il faut, vond Mans als veulen bij zijn Duitse fokker die hem fokte uit de 1,40 m-merrie Quitania (Quidam Rubin x Charisma x Pilot). “Een verschrikkelijk mooi veulen.” Op de voorkeuring van Westfalen was hij een blikvanger, maar op de hoofdkeuring werd hij niet goedgekeurd. “Ik wilde hem niet in de veiling doen, mogelijk heeft dat meegespeeld, maar hij sprong ook niet zo overtuigend op die hoofdkeuring.” Daarna is Mans wel geaccepteerd in Oldenburg en is dus nu als verrichtingstopper ingeschreven bij het KWPN.

Einde ‘vrijspringtijdperk’ komt langzaam maar zeker in zicht

“Het vrijspringen van de jonge hengsten op tweejarige leeftijd en vooral de training in de voorbereiding daarop is een punt van een discussie. Het voorstellen onder het zadel, op latere leeftijd, geeft meer informatie en ligt dichter bij het fokdoel.” Dat zei Cor Loeffen, voorzitter van de KWPN Hengstenkeuringscommissie springen, vorige week in de Paardenkrant. Navraag leert dat fokkerijraadsleden en Ralph van Venrooij op dezelfde lijn zitten. Toch zal er nog heel wat water door de Rijn stromen voor de kooi verleden tijd is.

Herkanser Markant wordt op instelling Gelderse topper

De via de herkansing onder het zadel aangewezen Gelderse Markant BK (Wilson x Sirius) van Bertus Verwaijen heeft zich als topper van dit najaarsonderzoek ontpopt. Hij kreeg twee keer een negen: voor de galop en de instelling.

Bizarre keuring Westfalen met ongelooflijke prijzen

De eerste indruk is goud waard. Van dat gegeven maakte het Westfaalse stamboek optimaal gebruik bij de dressuurhengsten. De collectie van 2020 maakte op grasbaan op zondag een voortreffelijke indruk. Dat gecombineerd met een keuringscommissie die de keuring als opmaat naar de veiling gebruikte en het feit dat elke potentiële koper (tegen de coronavoorschriften in) op de keuring mocht komen om te bieden, zorgden voor een fantastisch financieel resultaat. Acht hengsten werden verkocht voor meer dan een ton en de gemiddelde prijs voor de 22 verkochte (van 25 geveilde) hengsten lag bij 143.432 euro.

Vier nieuwe Friese stamboekhengsten

Het Centraal Onderzoek van het Friezenstamboek begon op 8 september 2020 met vijftien hengsten. Drie driejarige en één vierjarige hengst deden zaterdag 21 november eindexamen in Exloo. Alle vier ontvingen ze een deklicentie. Hessel 480 heeft in één klap twee goedgekeurde nakomelingen. Alwin 469 en Jehannes 484 zagen allebei voor de tweede keer een zoon goedgekeurd worden.

