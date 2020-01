Deze week… Marc Houtzager bekroont Nederlandse opleving

In een technisch zware Wereldbekeromloop springen op Jumping Amsterdam liet TeamNL zich in het Olympisch jaar meteen sterk zien. De barrage van negen kleurde met vier landgenoten Oranje, waarbij Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante de finale met een ultieme rit naar zich toetrok, gevolgd door Harrie Smolders en Monaco op plek twee.

In 2018 stond Houtzager ook al breed lachend op de hoogste trede van het Amsterdamse ereschavot. En dus rijst al snel de vraag wat zijn band met de hoofdstad is. “Geef mij maar Amsterdam”, grapt de international uit Rouveen. “Het publiek hier is fantastisch. Je hebt van die concoursen waar het gewoon lukt. Amsterdam hoort voor mij in dat rijtje. Ik kom hier graag en voel me hier op mijn plek. Dat zie je denk ik wel terug aan de resultaten, toch.”

Emmelie Scholtens meldt zich bij de wereldtop

Met dressuurkoninginnen Isabell Werth én Charlotte Dujardin in huis voelde de Wereldbekerkwalificatie dressuur op Jumping Amsterdam haast als een finale. De winst ging in beide proeven naar Werth en Weihegold OLD. Nóg wel, want ze voelde de hete adem van Charlotte Dujardin en Mount St John Freestyle in haar nek. Amsterdam was ook het weekend van Edward Gal en zijn leerlinge Emmelie Scholtens. Met Desperado (v. Vivaldi) reed Scholtens een weergaloze Grand Prix, goed voor 77,87% en een derde plek achter Werth en Dujardin. Daarmee meldde de amazone zich tussen de absolute wereldtop met de hengst.

Steve Guerdat: ‘Sport moet voor de beste ruiters zijn, niet voor de rijkste’

Voormalig Olympisch kampioen Steve Guerdat voerde heel 2019 de Wereldranglijst voor springruiters aan en heeft in de loop der jaren veel verschillende paarden met succes op topniveau uitgebracht. De Zwitserse ruiter is een man die op het kompas van zijn gevoel vaart en zijn motivatie voor de sport niet uit prijzengeld haalt. Zijn geheim? Als hij zijn hart aan een paard verloren heeft, krijgt het paard alle tijd om samen met hem naar de top te groeien.

Longeren geeft veel extra informatie over hengsten in KWPN-selectietraject

Daar waar toppers de hoge verwachtingen aan de longe niet geheel konden waarmaken, wisten andere hengsten zich juist weer erg op te waarderen. Vorige week werden de voor de tweede bezichtiging aangewezen hengsten in twee ringen aan de longe gepresenteerd. De jury zag veel overeenkomsten: “Voor ons was het vaak een bevestiging waarbij we vooral de positieve punten mee gaan nemen.”

Het spoor terug van… Kannan

Kannan overleed afgelopen vrijdag aan de gevolgen van een hartstilstand. De hengst werd 28 jaar. De door Wobbe en Mariet Kramer gefokte zoon van Voltaire is de enige KWPN-springhengst die ooit bovenaan de WBFSH-ranking heeft gestaan. Een boegbeeld dus voor het KWPN, het stamboek dat hem als driejarige zonder pardon naar huis stuurde. Iets wat Wobbe Kramer nooit zal begrijpen. Tegelijkertijd zorgde die afwijzing voor een berg aan kansen.

