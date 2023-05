Deze week… Marlies van Baalen rijgt laatste kraal aan haar ketting

“Ik moet nog wel een lesje champagnefles-openen krijgen van Dinja, want die oefent dat wat vaker”, lacht Marlies van Baalen als ze zojuist diezelfde Dinja van Liere heeft verslagen in de strijd om het Nederlands kampioenschap dressuur bij de senioren. Het was precies die ene titel, de enige, die nog ontbrak aan het indrukwekkende palmares van de Brakelse amazone. Toen Marlies de meeste van die voorgaande titels binnensleepte, behoorde ze nog tot de dressuurjeugd en knalden er op het podium nog geen kurken.

De manier waarop Marlies dat laatste kraaltje aan haar ketting reeg, was nog wel het mooiste: met haar man Titus en dochter Feline op de eerste rij, op het paard dat haar ouders zelf fokten uit de merrie die haar moeder zelf bij een stamboekopname had ontdekt. En dat paard, Habibi DVB, liep daarbij zowel in de Grand Prix als in de Kür een imponerende en optimale proef.

Rieky Young: ‘Ik weet wat druk en stress met je doen’

Toeval speelde een rolletje bij de wisseling van de wacht op het gebied van de training. Stal Glock was na het plotseling onregelmatig worden van Dream Boy helemaal niet meer van de partij en door het wegvallen van Marieke van der Putten en Emmelie Scholtens, vielen ook Edward Gal, respectievelijk Emmelie Scholtens weg als trainers. En bleef echt bijna alleen die voormalige reining-topper Rieky Young over als trainer van de combinaties die er in het seniorenkampioenschap van het NK Dressuur toe deden.

Natuurlijk testosteron bij drachtige merrie leidt tot positieve dopingtest

In februari werd Hendrik Eppinga uit Oudemirdum door de KFPS-Tuchtcommissie veroordeeld tot 3.000 euro boete omdat hij het dopingreglement zou hebben overschreden. Nu blijkt deze straf deels onterecht. De testosteronwaarde van zijn merrie was namelijk helemaal niet afwijkend. De merrie was drachtig en dat geeft een hogere natuurlijke testosteronwaarde.

Stamboekkeuring De Steeg levert twee mooie springmerries op voor NMK

Met de Grandorado TN-dochter Pippilotta en Prionita (v. Ustinov), overigens drachtig van Grandorado, werden vorige week vrijdag op de KWPN-stamboekkeuring in De Steeg twee goed gemodelleerde merries vooral ook vanwege hun springkwaliteit uitgenodigd voor de NMK. Beide komen uit befaamde merrielijnen en verdienden 80 punten voor exterieur en 85 voor het springen.

Cassius Clay VDV Z: Nederlandse springmachine in Franse dienst

“Een paard met veel vermogen, eerlijk, dat me een geweldig gevoel geeft.” Zo omschrijft Roger-Yves Bost de hengst Cassius Clay VDV Z (Calvino Z x Wolfgang). De in Nederland gefokte en opgeleide schimmel is nog steeds voor de helft in handen van zijn fokker, George van der Velden. Die er uiteraard bij hoopt te zijn als Bosty zijn Olympische aspiraties volgend jaar waarmaakt.

