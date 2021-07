Deze week… Marten Luiten: ‘Dit was een bizarre ervaring’

Niet één klein steekje liet Marten Luiten vallen vorige week op het EK Dressuur voor de jeugd. Alle drie de proeven met Fynona waren technisch om van te watertanden. De merrie scoort vooral hoog in de galoptour, met uitmuntende pirouettes (waarvoor meerdere tienen werden opgetekend) en goed gelukte wisselseries. De young rider won daarmee zowel de Landenproef als de Individuele proef én de Kür.

Niet alleen de wedstrijd zelf, maar ook de hele reis en entourage waren indrukwekkend voor alle deelnemers. De trip naar Oliva Nova, nabij Valencia, nam voor de Nederlanders zo’n drie dagen in beslag, maar daarvoor werden ze bij aankomst wel beloond met een prachtig door palmbomen omgeven wedstrijdterrein met een bergachtige achtergrond. “Dat was echt prachtig, alleen al de omgeving zorgde voor zoveel sfeer”, lacht Marten Luiten. “Het was alles bij elkaar een bizarre maar geweldige ervaring. We zijn met z’n allen tegelijk ernaartoe gereisd, en daar ontstond de hele teamsfeer al. We hebben het onderling heel leuk gehad, en als het rijden dan ook nog zo goed gaat is het helemaal geweldig.”

Moet de KNHS de FEI-regels over tastharen 1-op-1 overnemen?

De FEI kan paarden zonder tastharen op internationale wedstrijden vanaf nu uitsluiten van deelname. Ook op de Olympische Spelen, meldt de internationale paardensportbond er voor de zekerheid nog even bij. De KNHS bestempelt het afscheren van tastharen ook als ongewenst, maar tijdens KNHS-evenementen vindt nog geen actieve controle plaats. Moeten we in Nederland dit voorbeeld volgen en zo nodig sancties inzetten? Jurylid Karin Retera, FEI General Steward Har van de Venne en Grand Prix-dressuuramazone Romy van der Schaft geven hun mening.

Bondscoaches dressuur en springen over nieuwe OS-formule

Marcus Ehning maakte vorige week nog eens heel duidelijk dat het Olympische format voor het springen wat hem betreft absoluut een no go is. De druk op de teamruiters is volgens hem ‘immens groot’ en de bondscoach moet ‘heel moeilijke keuzes maken waarbij ergernis op de loer ligt’. Voorstanders zijn sowieso niet te vinden in Nederland. Toch hebben we het ermee te doen: slechts drie ruiters in het team, geen streepresultaat en nog een aantal andere veranderingen in het programma van de Olympische Spelen. Hoe zit het precies en hoeveel extra spanning gaat dat opleveren? Bondscoaches Rob Ehrens en Alex van Silfhout en sportpsycholoog Sanne Beijerman leggen het uit in de Paardenkrant van deze week.

Eventers positief over weg naar Tokio

Nadat bondscoach Andrew Heffernan vorige week bekendmaakte dat hij Merel Blom en Janneke Boonzaaijer meeneemt naar Tokio, zijn de Nederlandse eventers inmiddels in Aken voor de quarantaine. Boonzaaijer is nog een beetje aan het bijkomen van haar uitverkiezing: “Ik geloof het pas écht als ik in het vliegtuig zit.”

Stichting Aangespannen Sport organiseert eerste ledendag

De Stichting Aangespannen Sport werd afgelopen 24 juni officieel opgericht. Een nieuwe stichting met als doel om met een vertegenwoordiging vanuit de besturen van de VERT (tuigpaarden), VHN (Hackneys) en VFT (Friezen) gezamenlijk de aangespannen sport te organiseren. Dit naar aanleiding van het vertrek bij de KNHS. Nadat het besluit over het genoemde vertrek definitief werd, werd er de afgelopen twee jaar hard gewerkt door de drie besturen om tot een gezamenlijk bestuur, statuten en algemeen reglement te komen.

Nanilinda M imponeert met zeldzaam goede galop

Met zeer veel aanmeldingen was de KWPN Stamboekkeuring in het Gelderse Velddriel druk bezet. Over twee dagen – afgelopen vrijdag en zaterdag – verdeeld werden 27 driejarige dressuurpaarden ster verklaard en negentien van hen opgewaardeerd tot voorlopig keur. Toch verdienden slechts twee merries een ticket voor de NMK en voor meerdere paarden viel het doek al op het straatje. Op de eerste keuringsdag was Wynton-dochter Nanilinda M de smaakmaker.

